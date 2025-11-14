Κηφισιά: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας

Οnsports Τeam

Η ομάδα της Κηφισιάς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άγγελο Χαριστεά ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση που έμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κοτσόλη.

Τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Κηφισιά ανέλαβε και επίσημα ο Άγγελος Χαριστέας, με την ΠΑΕ των βορείων προαστίων να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά, Χρήστος Πρίτσας, καλωσόρισε τον Χαριστέα στην ομάδα: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Χαριστέα, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το προφίλ και ο χαρακτήρας του συνάδουν απόλυτα με την Κηφισιά και τον τρόπο με τον οποίο όλοι στον σύλλογο βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Ο Άγγελος είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά, μεθοδικότητα και διάθεση να υποστηρίξει το πλάνο που υπάρχει στην Κηφισιά, με στόχο να πετύχουμε παρέα ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».