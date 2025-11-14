Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κηφισιά: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας
Οnsports Τeam 14 Νοεμβρίου 2025, 12:21
SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας

Η ομάδα της Κηφισιάς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άγγελο Χαριστεά ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση που έμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κοτσόλη. 

Τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Κηφισιά ανέλαβε και επίσημα ο Άγγελος Χαριστέας, με την ΠΑΕ των βορείων προαστίων να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών. 

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά, Χρήστος Πρίτσας, καλωσόρισε τον Χαριστέα στην ομάδα: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή η έναρξη συνεργασίας με τον Άγγελο Χαριστέα, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το προφίλ και ο χαρακτήρας του συνάδουν απόλυτα με την Κηφισιά και τον τρόπο με τον οποίο όλοι στον σύλλογο βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Ο Άγγελος είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά, μεθοδικότητα και διάθεση να υποστηρίξει το πλάνο που υπάρχει στην Κηφισιά, με στόχο να πετύχουμε παρέα ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν σε παίκτες: «Παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ» (vid)
6 λεπτά πριν Αταμάν σε παίκτες: «Παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ» (vid)
ΣΠΟΡ
Καραλής: «Είχα σοβαρό τραυματισμό, είπαν στη μητέρα μου πως δεν θα συνεχίσω
29 λεπτά πριν Καραλής: «Είχα σοβαρό τραυματισμό, είπαν στη μητέρα μου πως δεν θα συνεχίσω
SUPER LEAGUE
Κηφισιά: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας
46 λεπτά πριν Κηφισιά: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Χαριστέας
BET
Ο αγώνας της Εθνικής με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές, «Επιστροφή Στοιχήματος»* από το Πάμε Στοίχημα
1 ώρα πριν Ο αγώνας της Εθνικής με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές, «Επιστροφή Στοιχήματος»* από το Πάμε Στοίχημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

6 ταινίες που όλοι πρέπει να δουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, σύμφωνα με τους ψυχολόγους