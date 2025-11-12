Ομάδες

Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Πιρόλα στους «ερυθρόλευκους»
OLYMPIACOS FC
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 12 Νοεμβρίου 2025, 17:37
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Πιρόλα στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία της επέκτασης του συμβολαίου του Λορέντζο Πιρόλα, το οποίο έχει βελτιωμένες αποδοχές και διάρκεια έως το 2028, με οψιόν για ακόμα μια σεζόν.

H «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη (12/11) τη συμφωνία με τον Ιταλό στόπερ, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ομάδας μέχρι το 2028.

Ο Πιρόλα έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν για ακόμα μια σεζόν. Επίσης, έγινε βελτίωση στους οικονομικούς όρους, με τις ετήσιες απολαβές του διεθνή με την εθνική ελπίδων της Ιταλίας να φτάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, το 1.000.000 ευρώ.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Πιρόλα το καλοκαίρι του 2024 από τη Σαλερνιτάνα έναντι 3.000.000 ευρώ και μέχρι τώρα μετράει 45 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.



