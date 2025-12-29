Ίνοχ: «Πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας για να φτάσουμε στη νίκη»

Ο Στίβεν Ίνοχ στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι του Άρη Betsson κόντρα στην Τσεντεβίτα για την 12η αγωνιστική του Eurocup (30/12, 20:30) στάθηκε στα σημεία-κλειδιά του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας για να φτάσουμε στη νίκη. Έχουμε καλές και κακές στιγμές το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις πρώτες για αυτό το ματς».

Για τα κομμάτια που χρήζουν βελτίωσης: «Θα πρέπει να βελτιωθούμε περισσότερο στην άμυνα και στη μπάλα. Εάν τα κάνουμε αυτά τα δύο, είμαστε η καλύτερη ομάδα».

Για την απόδοσή του: «Παίζω για την ομάδα και για να κερδίζει η ομάδα μου. Πάντα ο στόχος είναι μέσα από την ομαδική δουλειά, να έρχονται οι νίκες. Είναι η νοοτροπία που προσπαθούμε να χτίσουμε όλο αυτόν τον καιρό».