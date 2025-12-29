Ομάδες

ΑΕΚ: Συμφώνησε με την Σλάβια Σόφιας για τον Γκεοργκίεφ
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 16:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Συμφώνησε με την Σλάβια Σόφιας για τον Γκεοργκίεφ

Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου διεθνή με την εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας.

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ η οποία ήρθε σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου διεθνή με την εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας αμυντικού, Μάρτιν Γκεοργίεφ.

Μετά και το ΟΚ της Σλάβια, το deal έχει μπει στην τελική ευθεία για να υπάρξουν οι ανακοινώσεις με τον παίκτη να ολοκληρώνει και τις τελευταίες διαδικασίες άμεσα και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και επίσημηες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. 

Το who is who του Γκεοργκίεφ

Ο Γκεοργκίεφ προέρχεται από τις ακαδημίες της Σλάβια Σόφιας και το 2021 έκανε το βήμα για την πρώτη ομάδα.

Το 2022 βρέθηκε δανεικός στην Κ19 της Μπαρτσελόνα, όπου και αγωνίστηκε τη σεζόν 2022/23 και είχε δύο συμμετοχές στο Youth League.

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Βουλγαρία, όπου με τη Σλάβια είχε 91 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας τέσσερις φορές.

Το 2022 το όνομά του είχε συμπεριληφθεί από τον Guardian στα 60 πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.



