Ολυμπιακός: «Σειρήνες» από την Τουρκία για τον Έσε
Onsports Team 29 Δεκεμβρίου 2025, 17:23
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Σειρήνες» από την Τουρκία για τον Έσε

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία ο Σαντιάγκο Έσε βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Γαλατάσαραϊ - Η στάση του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή του στο Champions League και αρκετοί παίκτες του απασχολούν ευρωπαϊκούς συλλόγους ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Σαντιάγκο Έσε είναι ένας εξ αυτών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Yeni Akit», ο 23χρονος Αργεντινός χαφ βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Γαλατάσαραϊ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι το βασικό εμπόδιο για τη μεταγραφή φαίνεται να είναι η προσπάθεια του Ολυμπιακού να προκριθεί στην επόμενη φάση των νοκ άουτ αγώνων του Champions League.

Ο Έσε είναι στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον θεωρεί «βαρόμετρο» για την μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων».



