Τζόλης, Τετέι, Ρότα και Χατζηδιάκος έκαναν έκπληξη σε τρία παιδιά από το Make-A-Wish Ελλάδος (vid)
Onsports Team 29 Δεκεμβρίου 2025, 16:41
Τζόλης, Τετέι, Ρότα και Χατζηδιάκος έκαναν έκπληξη σε τρία παιδιά από το Make-A-Wish Ελλάδος (vid)

Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Εθνικής, προσέφερε μία αξέχαστη εμπειρία στα παιδιά

Μια μοναδική χριστουγεννιάτικη έκπληξη περίμενε τρία παιδιά από το Make-A-Wish Ελλάδος, τα οποία χάρη στον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αγαπημένους τους παίκτες από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Ο ΟΠΑΠ είναι Χρυσός Χορηγός όλων των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου και οργάνωσε αυτή την ξεχωριστή συνάντηση – έκπληξη προσφέροντας στα παιδιά μια αξέχαστη εμπειρία.

Οι τρεις φίλοι της «Γαλανόλευκης» είχαν προσκληθεί στο σημείο συνάντησης, χωρίς να γνωρίζουν ποια ήταν η έκπληξη που τους περίμενε.

Τότε, οι Χρήστος Τζόλης, Ανδρέας Τετέι, Λάζαρος Ρότα και Δημήτρης Χατζηδιάκος εμφανίστηκαν μπροστά τους, κρατώντας τσάντες με δώρα, και κάθισαν δίπλα τους, με την έκπληξη να αποτυπώνεται απόλυτα στα πρόσωπα των παιδιών.

Οι διεθνείς γνωρίστηκαν με τα παιδιά, έβγαλαν φωτογραφίες μαζί τους και απάντησαν σε όλες τους τις ερωτήσεις, ενώ τους χάρισαν, ως αναμνηστικά δώρα, μία εμφάνιση της Εθνικής και ποδοσφαιρικές μπάλες.

Η έκπληξη, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί αφού στη συνέχεια γνώρισαν ακόμη περισσότερους παίκτες της ομάδας, παίρνοντας αυτόγραφα και βγάζοντας φωτογραφίες που θα τους θυμίζουν για πάντα αυτή τη μοναδική ημέρα που έζησαν.

Δείτε την έκπληξη στο παρακάτω βίντεο:

 

