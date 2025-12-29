Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ του Κολοσσού Ρόδου για κατοχή ναρκωτικών
Onsports Team 29 Δεκεμβρίου 2025, 17:50
BASKET LEAGUE

Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ του Κολοσσού Ρόδου για κατοχή ναρκωτικών

Ο Άντριου Γκάουντλοκ έχει μπλεξίματα με τον νόμο, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη, έχοντας στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Στη σύλληψη μπασκετμπολίστα της ομάδας του Κολοσσού, προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρόδο.

Πρόκειται για τον 37χρονο Αμερικανό Αντριου Γκάουντλοκ, στην κατοχή του οποίου φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα χασίς.

Ο έμπειρος γκαρντ αγωνίζεται από το 2023 με την ομάδα του Κολοσσού, ενώ η καριέρα του είχε ξεκινήσει στο ΝΒΑ από τους Λος Αντζελες Λέικερς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει εκεί μια σταθερή θέση στο ρόστερ.

Κυρίως έπαιξε σε ομάδες εκτός των ΗΠΑ σε όλη του σχεδόν την καριέρα.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη
26 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη
BASKET LEAGUE
Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ του Κολοσσού Ρόδου για κατοχή ναρκωτικών
52 λεπτά πριν Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ του Κολοσσού Ρόδου για κατοχή ναρκωτικών
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: «Σειρήνες» από την Τουρκία για τον Έσε
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: «Σειρήνες» από την Τουρκία για τον Έσε
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι 8 ασθενείς - Νοκ άουτ ο Σλούκας για το Μαρούσι
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι 8 ασθενείς - Νοκ άουτ ο Σλούκας για το Μαρούσι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved