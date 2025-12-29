Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ του Κολοσσού Ρόδου για κατοχή ναρκωτικών

Onsports Team

Ο Άντριου Γκάουντλοκ έχει μπλεξίματα με τον νόμο, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη, έχοντας στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Στη σύλληψη μπασκετμπολίστα της ομάδας του Κολοσσού, προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρόδο.

Πρόκειται για τον 37χρονο Αμερικανό Αντριου Γκάουντλοκ, στην κατοχή του οποίου φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα χασίς.

Ο έμπειρος γκαρντ αγωνίζεται από το 2023 με την ομάδα του Κολοσσού, ενώ η καριέρα του είχε ξεκινήσει στο ΝΒΑ από τους Λος Αντζελες Λέικερς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει εκεί μια σταθερή θέση στο ρόστερ.

Κυρίως έπαιξε σε ομάδες εκτός των ΗΠΑ σε όλη του σχεδόν την καριέρα.