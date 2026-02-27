Ομάδες

ΗΠΑ: Άρνηση βίζας σε μέλη της κουβανικής αποστολής για το World Baseball Classic
Οnsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 07:41
ΣΠΟΡ

ΗΠΑ: Άρνηση βίζας σε μέλη της κουβανικής αποστολής για το World Baseball Classic

Η Ομοσπονδία Μπέιζμπολ και Σόφτμπολ της Κούβας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε τη χορήγηση βίζας σε οκτώ μέλη της αποστολής που επρόκειτο να εκπροσωπήσουν τη χώρα στο World Baseball Classic.

Μεταξύ όσων δεν έλαβαν άδεια εισόδου συμπεριλαμβάνονται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χουάν Ρεϊνάλντο Πέρες Πάρδο, ο γενικός γραμματέας Κάρλος ντελ Πίνο Μουνιόθ, καθώς και ο προπονητής και θρύλος του κουβανικού μπέιζμπολ, Πέδρο Λουίς Λάσο Ιγκλέσιας.

Η ανακοίνωση της κουβανικής πλευράς αναφέρει ότι η απόφαση γνωστοποιήθηκε την Τρίτη, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της άρνησης.



