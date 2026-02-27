Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/02) - «Μόνο εσύ, Πανάθα»
INTIME SPORTS
Οnsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 08:34
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/02) - «Μόνο εσύ, Πανάθα»

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Παρασκευής (27/02).

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν 4-3 της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και θα συνεχίσουν την πορεία τους στην Ευρώπη. «Μόνο εσύ, Πανάθα», αναφέρεται στους τίτλους.

Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ «Ανυπομονούν» για τον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έπειτα από την τρέλα του κόσμου, ενώ το ματς του ΠΑΟΚ στο Βίγκο «Δεν ήρθε τούμπα» και η Θέλτα πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



EUROLEAGUE
Χέιζ-Ντέιβις για τελευταία φάση: «Ο Καβαλίερ μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» (pic, vid)
2 λεπτά πριν Χέιζ-Ντέιβις για τελευταία φάση: «Ο Καβαλίερ μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» (pic, vid)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλβανικά ΜΜΕ: «Στην Εθνική Αλβανίας ο Πήλιος»
7 λεπτά πριν Αλβανικά ΜΜΕ: «Στην Εθνική Αλβανίας ο Πήλιος»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς
10 λεπτά πριν Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς
EUROPA LEAGUE
Ερυθρός Αστέρας: Απίθανο κορεό των οπαδών με τον Άγιο Συμεών για την πρόκριση
31 λεπτά πριν Ερυθρός Αστέρας: Απίθανο κορεό των οπαδών με τον Άγιο Συμεών για την πρόκριση
