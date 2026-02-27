Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/02) - «Μόνο εσύ, Πανάθα»

INTIME SPORTS

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν 4-3 της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και θα συνεχίσουν την πορεία τους στην Ευρώπη. «Μόνο εσύ, Πανάθα», αναφέρεται στους τίτλους.

Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ «Ανυπομονούν» για τον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έπειτα από την τρέλα του κόσμου, ενώ το ματς του ΠΑΟΚ στο Βίγκο «Δεν ήρθε τούμπα» και η Θέλτα πήρε το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.