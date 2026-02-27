NBA: «Έκαψαν» τους Λέικερς οι Σανς με επική ανατροπή - Τα αποτελέσματα και τα highlights

AP Photo/Rick Scuteri

Οnsports Team

Με ένα μεγάλο τρίποντο του Ρόις Ο’Νιλ μόλις 1,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οι Σανς λύγισαν τους Λέικερς 113-110 στο Φοίνιξ, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή από το -13 στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ο’Νιλ είχε ήδη βάλει μπροστά την ομάδα του 110-108, όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απάντησε στα 22,7’’ για την ισοφάριση. Στην τελευταία κατοχή, ο Γκρέισον Άλεν επιτέθηκε στο καλάθι, μοίρασε στον Κόλιν Γκιλέσπι και εκείνος βρήκε τον Ο’Νιλ ελεύθερο στην αριστερή γωνία, με τον τελευταίο να εκτελεί ψύχραιμα για το νικητήριο σουτ.

Ο Άλεν ήταν πρώτος σκόρερ με 28 πόντους και έξι τρίποντα, ενώ ο Γκιλέσπι πρόσθεσε 21, επίσης με έξι εύστοχα σουτ πίσω από τα 7,25 μ. Συνολικά οι Σανς είχαν 22/50 τρίποντα, αντέχοντας την εντυπωσιακή εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, που τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους, έξι τρίποντα, οκτώ ασίστ και οκτώ ριμπάουντ. Ο Τζέιμς σημείωσε 15 πόντους, οι 10 στο δεύτερο μέρος, με τους Λέικερς να γνωρίζουν την πέμπτη ήττα τους στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Στο Ίνγκλγουντ, οι Τίμπεργουλβς πέρασαν με 94-88 από την έδρα των Κλίπερς, έχοντας ως ηγέτη τον Άντονι Έντουαρντς. Ο νεαρός γκαρντ πέτυχε 31 πόντους και «σφράγισε» τη νίκη με τρίποντο στα 42,9’’ πριν από το τέλος για το 92-88. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο πρόσθεσε 18 πόντους, με τη Μινεσότα να βελτιώνει το ρεκόρ της στο 5-1 από τις 9 Φεβρουαρίου.

Οι Κλίπερς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Καγουάι Λέοναρντ και τον Τζον Κόλινς, είχαν πρώτο σκόρερ τον Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ με 18 πόντους και τον Μπένεντικτ Μάθουριν με 14, ωστόσο γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους.

Στο Ορλάντο, ο Κέβιν Ντουράντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 40 πόντους και οδήγησε τους Ρόκετς σε σπουδαία ανατροπή απέναντι στους Μάτζικ με 113-108. Το Χιούστον βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως απάντησε με επιμέρους 21-0, αλλάζοντας πλήρως τη ροή του αγώνα. Ο Ριντ Σέπαρντ συνέβαλε με 20 πόντους και πέντε τρίποντα, ενώ ο Άλπερεν Σενγκούν είχε 16.

Για τους γηπεδούχους, ο Ντέσμοντ Μπέιν σημείωσε 30 πόντους και ο Πάολο Μπανκέρο είχε 19 πόντους, εννέα ασίστ και οκτώ ριμπάουντ, όμως ένα λάθος του Άντονι Μπλακ στα τελευταία δευτερόλεπτα αποδείχθηκε καθοριστικό και έβαλε τέλος στις ελπίδες τους για ανατροπή.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Πέισερς-Χόρνετς 109-133

Σίξερς-Χιτ 124-117

Χοκς-Ουίζαρντς 126-96

Νετς-Σπερς 110-126

Μάτζικ-Ρόκετς 108-113

Μπουλς-Μπλέιζερς 112-121

Μάβερικς-Κινγκς 121-130

Σανς-Λέικερς 113-110

Τζαζ-Πέλικανς 118-129

Κλίπερς-Τίμπεργουλβς 88-94