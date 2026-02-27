Παρελθόν από την Μύκονο ο Γκαμπλ

Οnsports Τeam

Η Μύκονος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Καρλ Γκαμπλ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αμβούργο.

Παρελθόν από την ομάδα της Μυκόνου αποτελεί ο Καρλ Γκαμπλ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του νησιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Καρλ Γκαμπλ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga, υπογράφοντας συμβόλαιο με την ομάδα του Αμβούργου έως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Ο Καρλ Γκαμπλ εντάχθηκε στη Μύκονο Betsson τον Δεκέμβριο του 2025, προκειμένου να δώσει λύσεις στη ρακέτα μετά την αποχώρηση του Τζέρεμι Έβανς. Σε εννιά συμμετοχές στη Stoiximan GBL, είχε μέσο όρο 5 πόντους, 4 ριμπάουντ, 0,7 ασίστ και 0,7 κλεψίματα ανά αγώνα, με χρόνο συμμετοχής 13:29 λεπτά ανά παιχνίδι.

Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson ευχαριστεί τον Καρλ Γκαμπλ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».