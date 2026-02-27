Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Πότε είναι οι κληρώσεις και οι πιθανοί αντίπαλοι
INTIME SPORTS
Οnsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 09:00
EUROPA LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Πότε είναι οι κληρώσεις και οι πιθανοί αντίπαλοι

Το «παρών» στις τελευταίες κληρώσεις του Europa League και του Conference League δίνουν την Παρασκευή (27/02) Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια ηρωική πρόκριση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ευρωπαϊκό του μέταλλο. Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια, οι «πράσινοι» επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «16» του Europa League. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, δύο ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Στην κληρωτίδα της φάσης των «16» συμμετέχουν οι Πόρτο, Μπράγκα, Μίντιλαντ, Ρεάλ Μπέτις, Φράιμπουργκ, Ρόμα, Λιόν και Άστον Βίλα που προκρίθηκαν απ’ ευθείας, καθώς και οι Στουτγάρδη, Νότιγχαμ Φόρεστ, Θέλτα, Γκενκ, Μπολόνια, Λιλ, Φερεντσβάρος και Παναθηναϊκός που εξασφάλισαν την πρόκριση μέσω των playoffs.

Τα πιθανά ζευγάρια

  • Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα
  • Παναθηναϊκός ή Νότιγχαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις
  • Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα
  • Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα

BracketPAO

Περιμένει με πλεονέκτημα η ΑΕΚ

Από την πλευρά της η ΑΕΚ είχε πιο άνετη διαδρομή, καθώς τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase του Conference League τον περασμένο Δεκέμβριο και απέφυγε τη διαδικασία των playoffs, εξασφαλίζοντας απευθείας συμμετοχή στους «16». Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν είτε την Τσέλιε είτε την Αλκμάαρ.

Στη φάση των «16» του Conference League συμμετέχουν οι Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας που προκρίθηκαν απ’ ευθείας, καθώς και οι Τσέλιε, Σαμσουνσπόρ, Ριέκα, Φιορεντίνα, Αλκμάαρ, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόζναν και Σίγμα Όλομουτς που προήλθαν από τα playoffs.

Τα πιθανά ζευγάρια

  • Κρίσταλ Πάλας ή Σίγμα Όλομουτς - Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
  • Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια - Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
  • Τσέλιε ή Αλκμάαρ - ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
  • Φιορεντίνα ή Ριέκα - Στρασμπούρ ή Ρακόβ

BracketAEK

Στις 14:00 ξεκινά η διαδικασία για το Europa League και στις 15:00 ακολουθεί εκείνη του Conference League, όπου οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη φάση των «16» Αμφότερες οι κληρώσεις θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1HD.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χέιζ-Ντέιβις για τελευταία φάση: «Ο Καβαλίερ μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» (pic, vid)
2 λεπτά πριν Χέιζ-Ντέιβις για τελευταία φάση: «Ο Καβαλίερ μου είπε ότι μου έκανε φάουλ» (pic, vid)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλβανικά ΜΜΕ: «Στην Εθνική Αλβανίας ο Πήλιος»
7 λεπτά πριν Αλβανικά ΜΜΕ: «Στην Εθνική Αλβανίας ο Πήλιος»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς
10 λεπτά πριν Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του Παναθηναϊκού: «Έφυγε ο Μιχάλης Βουτσαράς
EUROPA LEAGUE
Ερυθρός Αστέρας: Απίθανο κορεό των οπαδών με τον Άγιο Συμεών για την πρόκριση
31 λεπτά πριν Ερυθρός Αστέρας: Απίθανο κορεό των οπαδών με τον Άγιο Συμεών για την πρόκριση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved