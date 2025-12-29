Παναθηναϊκός AKTOR: Μοίρασε δώρα και χαμόγελα σε παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη

Onsports Team

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια ακόμα σπουδαία κίνηση, μοιράζοντας δώρα και χαμόγελα σε παιδιά και στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης τις μέρες των Χριστουγέννων.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με αίσθημα ευθύνης και αγάπης, βρέθηκε και φέτος δίπλα στα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα, στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης αυτές τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

Οι Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επισκέφθηκαν την Παιδιατρική και Ογκολογική Κλινική του Μητέρα, Μαιευτηρίου του Ομίλου «ΥΓΕΙΑ», και παράλληλα στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» βρέθηκαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Οι αθλητές του Παναθηναϊκού AKTOR μοίρασαν και φέτος δώρα, χάρισαν χαμόγελα και πέρασαν πολύτιμο χρόνο με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, στηρίζοντας έμπρακτα τη λειτουργία των ογκολογικών και παιδιατρικών τμημάτων, μεταδίδοντας δύναμη, αισιοδοξία και αγάπη.