Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι 8 ασθενείς - Νοκ άουτ ο Σλούκας για το Μαρούσι

Onsports Team

Οι 8 παίκτες του Παναθηναϊκού που είχαν γρίπη, επέστρεψαν από την Δευτέρα (29/12) σταδιακά στις προπονήσεις, με τον Κώστα Σλούκα να κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω του προβλήματος στο γόνατο.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της εξ αναβολής αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη Stoiximan GBL, με τα νέα να είναι ευχάριστα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Οι οκτώ ασθενείς που ταλαιπωρήθηκαν τις τελευταίες μέρες από γρίπη Α επέστρεψαν σταδιακά στις προπονήσεις, χωρίς φυσικά να ανεβάσουν ένταση, καθώς δεν έχουν ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις τους.

Παράλληλα ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κώστας Σλούκας, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο. Φυσικά, θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με το Μαρούσι το απόγευμα της Τρίτης (18:30, 30/12) και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15).