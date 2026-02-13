Ομάδες

Σάκκαρη: «Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα»
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 07:41
ΣΠΟΡ

Σάκκαρη: «Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα»

Η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε μετά τη σπουδαία νίκη της επί της Σβιάτεκ στο Κατάρ.

Θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη στο 1000άρι Qatar Open, απέναντι στη Νατάλια Σβιάτεκ. Η Ελληνίδα προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά.

«Ήξερα ότι η Ίγκα είναι “τοίχος”, ειδικά σε αυτό το γήπεδο. Το κλειδί δεν ήταν μόνο το τένις, αλλά το ότι δεν άφησα το μυαλό μου να φύγει όταν έχασα το πρώτο σετ. Έπρεπε να παλέψω με κάθε ίνα του σώματός μου μετά το πρώτο σετ. Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα να κοιτάζω στα μάτια τις κορυφαίες.

Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα, τη Μαρία που παλεύει κάθε πόντο χωρίς φόβο».

 



