Ερυθρός Αστέρας: Έξαλλοι για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - «Είναι ληστεία, μάς έκλεψαν τα αδέρφια μας»

Βράζουν οι φίλαθλοι του Ερυθρού Αστέρα με το σφύριγμα που έκρινε οριστικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ και πάει ολοταχώς για το πλεονέκτημα έδρας, ωστόσο ένα ακόμα παιχνίδι σημαδεύτηκε από διαμαρτυρίες των αντιπάλων των Πειραιωτών για τα σφυρίγματα.

Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο λεπτό και το σκορ στο 85-81 οι διαιτητές έδωσαν κατοχή υπέρ του Ολυμπιακού, σε διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Σάσα Βεζένκοφ και τον Τσίμα Μονέκε. Ο Νιγηριανός δεν πίστευε στην απόφαση και αμέσως ζήτησε από τον προπονητή του να κάνει challenge.

Οι διαιτητές εξέτασαν αρκετά λεπτά την φάση με το ριπλέι να μην δικαιώνει την αρχική τους απόφαση, καθώς ο Βεζένκοφ ήταν ξεκάθαρα αυτός που έχει ακουμπήσει τελευταίος την μπάλα.

Πως γίνεται το 85-81 από πιθανό 85-83 ή 85-84….. σε 88-81



Εντω μεταξύ το ήθος σας να βλέπετε την αλήθεια και να δείχνετε κατοχή για ολυμπιακό στις οθόνες… βρωμιάρηδες #paobc pic.twitter.com/S5zmcFnIc0 — UPC13 ☘︎ (@upc_familia) February 12, 2026

Παρόλο αυτά, προς έκπληξη ακόμα και του σπίκερ της Nova, δεν έδωσαν την κατοχή στον Αστέρα. Από αυτή τη φάση ο Βεζένκοφ πέτυχε το τρίποντο που έκρινε οριστικά το ματς.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα ξέσπασαν κατά της διαιτησίας με σχόλιά τους στα social media κάνοντας λόγο για ληστεία, ενώ κάποιοι έλεγαν χαρακτηριστικά πως «δεν είναι τόσο cool να σε κλέβουν τα αδέρφια σου», ενώ άλλοι πως ούτε το Ντένβερ του Γιόκιτς δεν θα κέρδιζε απέναντι σε αυτή τη διαιτησία.

Δείτε ορισμένα από αυτά: