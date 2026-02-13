NBA: Απίθανο ρεκόρ από τον Λεμπρόν Τζέιμς - Οι Μπακς λύγισαν τους πρωταθλητές (video)

Οnsports Team

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights από τους τελευταίους αγώνες του NBA πριν από το All Star Game.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε Ιστορία, καθώς σε ηλικία 41 ετών έγινε ο γηραιότερος παίκτης του ΝΒΑ που καταγράφει triple-double, οδηγώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 124-104 επί των Ντάλας Μάβερικς πριν από το All-Star break.

Ο Λεμπρόν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, σημειώνοντας το πρώτο του triple-double μετά από 36 αγώνες τη φετινή σεζόν. Ο Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσε 21 πόντους, ο Όστιν Ριβς 18 από τον πάγκο και ο Τζάκσον Χέιζ 16 για τους Λέικερς, που αγωνίστηκαν για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς (δικέφαλος μηριαίος). Ο ΝτιΆντρε Έιτον (γόνατο) έλειψε επίσης για δεύτερο σερί ματς.

Το Λος Άντζελες έβαλε τέλος σε σερί δύο ηττών και βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ απέναντι στο Ντάλας στο 3-0. Για τους Μάβερικς, που γνώρισαν την ένατη διαδοχική ήττα τους —τη μεγαλύτερη από τη σεζόν 1997-98— οι Νάτζι Μάρσαλ και Μαξ Κρίστι σημείωσαν από 19 πόντους, ενώ ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ δεν αγωνίστηκε και θα απουσιάσει και από το Rising Stars της Παρασκευής.

Σε καλό φεγγάρι βρίσκονται οι Μπακς, οι οποίοι έδωσαν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα παρά την απουσία του ηγέτη τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα «ελάφια» επικράτησαν 110-93 των Θάντερ εκτός έδρας για την 5η τους νίκη στα έξι τελευταία ματς. Ο Ντιένγκ με 19 πότνους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όπως και ο Πόρτις με 15 και 12 ριμπάουντ συν 4 κλεψίματα.

Ο Χόλμγκρεν είχε 16 πόντους και 13 ριμπάουντ από πλευράς πρωταθλητών, που αγωνίστηκαν δίχως τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ενώ ο Τζο είχε 17 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Οι Μπλέιζερς λύγισαν με 135-119 τους Τζαζ εκτός έδρας. Κορυφαίος ο Χόλιντεϊ με 31 και 9 ριμπάουντ, συν 7 ασίστ. Ο Κλίνγκαν πέτυχε 23 πόντους και μάζεψε 18 ριμπάουντ, ενώ 18 σημείωσε και ο Γκραντ. Από τους ηττημένους ο Σενσαμπό πέτυχε 28, ενώ ο Κόλιερ είχε 15 με 9 ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Θάντερ-Μπακς 93-110

Τζαζ-Μπλέιζερς 119-135

Λέικερς-Μάβερικς 124-104