Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βατούτιν: «Οι ρωσικές ομάδες δεν είναι στα σχέδια της Εuroleague ή του ΝΒΑ Europe»
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 15:11
EUROLEAGUE

Βατούτιν: «Οι ρωσικές ομάδες δεν είναι στα σχέδια της Εuroleague ή του ΝΒΑ Europe»

Ο Αντρέι Βατούτιν με δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως αυτή τη στιγμή οι ομάδες της χώρας του δεν βρίσκονται στα πλάνα ούτε της EuroLeague αλλά ούτε και του NBA Europe. 

Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προχώρησε ο Αντρέι Βατούτιν, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα δεν υπάρχει πλάνο για τις ρωσικές ομάδες να βρεθούν ούτε στη EuroLeague, αλλά ούτε και στο NBA Europe. 

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι κρίμα που οι ρωσικές ομάδες δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο, επειδή κανένας από αυτούς τους οργανισμούς δεν έχει σχέδια να δεχτεί ρωσικούς συλλόγους στη διοργάνωση. Ως μέτοχοι της Εuroleague, συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες: συμμετέχουμε τακτικά σε συναντήσεις και συνέδρια. Η θέση μας είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της Εuroleague. Το εμπορικό σήμα της έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη αξία τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά είναι κρίμα που οι σύλλογοί μας δεν συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία»

Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ συναρπαστικό εξάμηνο. Υπάρχει μεγάλη προσμονή σχετικά με την άφιξη του NBA στην Ευρώπη. Και το επόμενο καλοκαίρι, οι δεκαετείς άδειες των περισσότερων συλλόγων της Euroleague λήγουν. Πολλοί σύλλογοι θα αντιμετωπίσουν μια δύσκολη επιλογή. Και αυτή η επιλογή υπάρχει ήδη. Θα επισημοποιήσουν τη σχέση τους με το NBA ή θα παραμείνουν στην Euroleague; Είναι αδύνατο να μπορέσουν να έχουν και τα δύο. Η Ευρωλίγκα έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά ο πειρασμός να ενταχθούν στο NBA με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι πολύ ισχυρός για πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Τώρα ξεκινά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι: η Euroleague καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρήσει την ενότητα, ενώ το NBA κάνει πολλά για να προσελκύσει νέους συλλόγους».


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι 8 ασθενείς - Νοκ άουτ ο Σλούκας για το Μαρούσι
19 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι 8 ασθενείς - Νοκ άουτ ο Σλούκας για το Μαρούσι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τζόλης, Τετέι, Ρότα και Χατζηδιάκος έκαναν έκπληξη σε τρία παιδιά από το Make-A-Wish Ελλάδος (vid)
29 λεπτά πριν Τζόλης, Τετέι, Ρότα και Χατζηδιάκος έκαναν έκπληξη σε τρία παιδιά από το Make-A-Wish Ελλάδος (vid)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Συμφώνησε με την Σλάβια Σόφιας για τον Γκεοργκίεφ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Συμφώνησε με την Σλάβια Σόφιας για τον Γκεοργκίεφ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ίνοχ: «Πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας για να φτάσουμε στη νίκη»
1 ώρα πριν Ίνοχ: «Πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας για να φτάσουμε στη νίκη»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved