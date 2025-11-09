Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι στη Λεωφόρο και η μεγάλη ένταση στο τέλος - Βίντεο
Οnsports Τeam 09 Νοεμβρίου 2025, 23:46
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι στη Λεωφόρο και η μεγάλη ένταση στο τέλος - Βίντεο

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από το μεγάλο ματς για την 10η αγωνιστική της Super League. 

Πραγματοποιώντας το καλύτερο εφετινό ημίχρονό του, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 2-1 στη Λεωφόρο στο μεγάλο ματς της 10ης αγωνιστικής της Super League κι «ανάσανε», παραμένοντας «ζωντανός» στους στόχους του στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι έβαλαν μπροστά με δύο γκολ τους «πράσινους» με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στο 61’ με τον Κωνσταντέλια, αλλά να μην μπορεί να απειλήσει άλλο ως το φινάλε.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης, αλλά και τη μεγάλη ένταση λίγο πριν το τέλος:

 

 Η μεγάλη ένταση στο τέλος



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το παιχνίδι»
25 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το παιχνίδι»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε η Αγγελική Βύζικα
28 λεπτά πριν Πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε η Αγγελική Βύζικα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι στη Λεωφόρο και η μεγάλη ένταση στο τέλος - Βίντεο
40 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι στη Λεωφόρο και η μεγάλη ένταση στο τέλος - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, Μπενίτεθ: «Κλειδί το πρώτο ημίχρονο, βάλαμε σε άχαρο ρόλο τον αντίπαλο»
53 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, Μπενίτεθ: «Κλειδί το πρώτο ημίχρονο, βάλαμε σε άχαρο ρόλο τον αντίπαλο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved