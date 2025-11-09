Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι στη Λεωφόρο και η μεγάλη ένταση στο τέλος - Βίντεο

Οnsports Τeam

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ : Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από το μεγάλο ματς για την 10η αγωνιστική της Super League.

Πραγματοποιώντας το καλύτερο εφετινό ημίχρονό του, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 2-1 στη Λεωφόρο στο μεγάλο ματς της 10ης αγωνιστικής της Super League κι «ανάσανε», παραμένοντας «ζωντανός» στους στόχους του στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι έβαλαν μπροστά με δύο γκολ τους «πράσινους» με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στο 61’ με τον Κωνσταντέλια, αλλά να μην μπορεί να απειλήσει άλλο ως το φινάλε.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης, αλλά και τη μεγάλη ένταση λίγο πριν το τέλος: