LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ : Δείτε LIVE την εξέλιξη του μεγάλου ντέρμπι της Λεωφόρου για τη 10η αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο τον ΠΑΟΚ (21:00, CosmoteSport 1) στο μεγάλο ντέρμπι που ολοκληρώνει την 10η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και στο πρωτάθλημα, μετά την επιτυχία στη Σουηδία επί της Μάλμε, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας.

Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στην πρώτη θέση μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Κηφισιάς νωρίτερα.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ:

Οι ενδεκάδες του ντέρμπι

Ράφα Μπενίτεθ και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για την αρχική τους ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια για τον Παναθηναϊκό θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Γεντβάι στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Σιώπης και Τσιριβέγια, με την τριπλέτα των Τζούρισιτς, Τετέ και Ζαρουρί πίσω από τον προωθημένο Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Τζούρισιτς, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπρέγκου, Μπόκος και Νικάς.

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Τσιφτσή να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Το δίδυμο Μεϊτέ - Οζντόεφ επιστρέφει στον χώρο του κέντρου, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα κινηθεί στο «10» πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να αγωνίζονται στα εξτρέμ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.