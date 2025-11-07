Οnsports Τeam

Χωρίς του Ντομαγκόι Βίντα και Λάζαρο Ρότα θα ταξιδέψει η αποστολή της ΑΕΚ στην Κρήτη για τον αγώνα με τον ΟΦΗ την Κυριακή (09/11) το απόγευμα.

Η Ένωση καλείται να αφήσει πίσω της την εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Σάμροκ Ρόβερς για την League Phase του Conference League, καθώς ακολουθεί ένα δύσκολο ματς, αυτό κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σ’ αυτόν τον αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα βρίσκεται στην άκρη του «κιτρινόμαυρου» πάγκου, καθώς έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες. Κάτι ανάλογο ισχύει και με τους Ντομαγκόι Βίντα και Λάζαρο Ρότα.

Αμφότεροι οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες και αποφασίστηκε από τον Σέρβο κόουτς να μην δώσουν το «παρών» στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στην Κρήτη και να εκτίσουν εκεί την ποινή τους.