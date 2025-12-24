Τένις: Ο Ραφαήλ Παγώνης κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής U14

Instagram

Onsports Team

Οι διακρίσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για τον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία το τεράστιο ταλέντο και τη δυναμική του στο ευρωπαϊκό τένις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη στην κατηγορία U14, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Tennis Europe, μια τιμητική διάκριση που έρχεται ως επιστέγασμα μιας εντυπωσιακής χρονιάς.

Ο Παγώνης πραγματοποίησε μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες, κατακτώντας την 1η θέση στο ευρωπαϊκό ράνκινγκ της ηλικιακής του κατηγορίας. Η μεγαλύτερη στιγμή της χρονιάς ήταν η κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Τσεχία, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ωστόσο, αυτή η επιτυχία δεν ήταν η μοναδική. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο νεαρός Έλληνας τενίστας κατέκτησε τρία τουρνουά Super Category, τρία τουρνουά Category 1, καθώς και το Tennis Europe Junior Masters στο Μόντε Κάρλο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης.