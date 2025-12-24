Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τένις: Ο Ραφαήλ Παγώνης κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής U14
Instagram
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 11:47
ΣΠΟΡ

Τένις: Ο Ραφαήλ Παγώνης κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής U14

Οι διακρίσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για τον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία το τεράστιο ταλέντο και τη δυναμική του στο ευρωπαϊκό τένις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής στην Ευρώπη στην κατηγορία U14, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Tennis Europe, μια τιμητική διάκριση που έρχεται ως επιστέγασμα μιας εντυπωσιακής χρονιάς.

Ο Παγώνης πραγματοποίησε μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες, κατακτώντας την 1η θέση στο ευρωπαϊκό ράνκινγκ της ηλικιακής του κατηγορίας. Η μεγαλύτερη στιγμή της χρονιάς ήταν η κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Τσεχία, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ωστόσο, αυτή η επιτυχία δεν ήταν η μοναδική. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο νεαρός Έλληνας τενίστας κατέκτησε τρία τουρνουά Super Category, τρία τουρνουά Category 1, καθώς και το Tennis Europe Junior Masters στο Μόντε Κάρλο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
17 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
50 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved