Παναθηναϊκός: Διάψευση των επαφών για Σωτήρη Κοντούρη

Onsports Team

Οι «πράσινοι» διαψεύδουν τις συζητήσεις με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του νεαρού χαφ που έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φάση ριζικών αλλαγών σε κάθε επίπεδο. Ανάμεσα στα πολλά που γίνονται στο «τριφύλλι», είναι και η προσπάθεια ελληνοποίησης του ρόστερ. Στο πλαίσιο αυτό αποκτήθηκε ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης από την Κηφισιά.

Τις τελευταίες μέρες υπήρξε πληροφόρηση πως οι «πράσινοι» προσπαθούν να αποκτήσουν ένα ακόμη ταλαντούχο και ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή, τον Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό. Τον 20χρονο χαφ που έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα.

Όμως από την πλευρά του «τριφυλλιού», η ΠΑΕ διαψεύδει πως έχουν υπάρξει επαφές ή έστω κινήσεις για την απόκτηση του Κοντούρη.