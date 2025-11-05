Πανσερραϊκός: Μήνυσε τον Σούντγκρεν

Η ομάδα των Σερρών προχώρησε σε μήνυση κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Πανσερραϊκός μέσω επίσημης ενημέρωσής του γνωστοποίησε πως κατέθεσε μήνυση στον Ντάνιελ Σούντγκρεν για συκοφαντική δυσφήμιση, κάνοντας λόγο για δηλώσεις «καφενειακού επιπέδου» που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα, όπως αναφέρουν.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σεβόμενη την ιστορία της και όλα όσα πρεσβεύει ως σύλλογος και κινούμενη πάντα θεσμικά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και προτίθεται να κατάθεση και αγωγή κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή κ. Ντανιέλ Σούντγκρεν, μετά τις καφενειακού τύπου δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του».