Παναθηναϊκός: Στον... αέρα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Από σήμερα (5/11) στις 14:00 στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια της σπουδαίας αναμέτρησης με την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να σκέφτεται μόνο τον αυριανό αγώνα με τη Μάλμε, που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας, αλλά ο κόσμος της ομάδας μπορεί να ετοιμάζεται από σήμερα για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως από το μεσημέρι (14:00) θα είναι στη διάθεση των φίλων της ομάδας τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (9/11, 21.00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα στις 14.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχουν ως εξής: