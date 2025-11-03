Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Η αντίδραση για το μνημόνιο του ΑΣ για Νέα Τούμπα - «Χρειάζονται ουσιαστικές διορθώσεις»
Onsports Team 03 Νοεμβρίου 2025, 22:30
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Η αντίδραση για το μνημόνιο του ΑΣ για Νέα Τούμπα - «Χρειάζονται ουσιαστικές διορθώσεις»

Το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας παρέλαβε την Δευτέρα (03/11) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τους εκπροσώπους του ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, παρελήφθη το νέο κείμενο που αποτελεί την επίσημη πρόταση του Ερασιτέχνη και τίθεται στις διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να προκύψει η τελική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την ανέγερση του νέου «σπιτιού» του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρουν «κύκλοι» της ΠΑΕ, το μνημόνιο του ΑΣ χρήζει ουσιαστικών διορθώσεων, αφού περιλαμβάνονται πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό που είχε συνταχθεί από την τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη.

Ακόμα, η πλευρά της ΠΑΕ τονίζει πως παραμένει προσηλωμένη για την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης και η κοινή λογική θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό στις επαφές. Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» εκφράζουν την πεποίθηση πως δεν θα καθυστερήσει η διαδικασία.

«Στηριζόμενοι στην ειλικρινή διάθεση όλων μας, ευελπιστούμε πως θα προχωρήσουμε σύντομα στην υπογραφή του μνημονίου, για να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την κατασκευή της Νέας Τούμπας», τόνιζαν μεταξύ άλλων οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν και Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
13 λεπτά πριν Champions League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν και Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Επική ατάκα Μπος - «Ανοίξτε την τηλεόραση»
1 ώρα πριν Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Επική ατάκα Μπος - «Ανοίξτε την τηλεόραση»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η αντίδραση για το μνημόνιο του ΑΣ για Νέα Τούμπα - «Χρειάζονται ουσιαστικές διορθώσεις»
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Η αντίδραση για το μνημόνιο του ΑΣ για Νέα Τούμπα - «Χρειάζονται ουσιαστικές διορθώσεις»
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Στο… πόδι το Telekom Center Athens για τον Βαβρίνκα (βίντεο)
2 ώρες πριν Hellenic Championship ATP 250: Στο… πόδι το Telekom Center Athens για τον Βαβρίνκα (βίντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved