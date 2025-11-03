Onsports Team

Το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας παρέλαβε την Δευτέρα (03/11) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τους εκπροσώπους του ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, παρελήφθη το νέο κείμενο που αποτελεί την επίσημη πρόταση του Ερασιτέχνη και τίθεται στις διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να προκύψει η τελική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την ανέγερση του νέου «σπιτιού» του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρουν «κύκλοι» της ΠΑΕ, το μνημόνιο του ΑΣ χρήζει ουσιαστικών διορθώσεων, αφού περιλαμβάνονται πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό που είχε συνταχθεί από την τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη.

Ακόμα, η πλευρά της ΠΑΕ τονίζει πως παραμένει προσηλωμένη για την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης και η κοινή λογική θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό στις επαφές. Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» εκφράζουν την πεποίθηση πως δεν θα καθυστερήσει η διαδικασία.

«Στηριζόμενοι στην ειλικρινή διάθεση όλων μας, ευελπιστούμε πως θα προχωρήσουμε σύντομα στην υπογραφή του μνημονίου, για να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την κατασκευή της Νέας Τούμπας», τόνιζαν μεταξύ άλλων οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.