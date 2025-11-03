Υπόθεση «Σούντγκρεν»: «Ντροπή σου» - Οργισμένη απάντηση και μήνυση του Βόλου στον Σουηδό

EUROKINISSI

Onsports Team

Ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν κι υπέβαλε μήνυση κατά του Σουηδού.

Σάλο έχουν προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν στη Σουηδία.

Ο Σούντγκρεν μίλησε σε podcast στη Σουηδία κι έκανε ευθέως λόγο για στημένους αγώνες με τους Θεσσαλούς την περασμένη χρονιά. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αρκετά Μέσα της χώρας, ο Σούντγκρεν μίλησε για παιχνίδια στα οποία είχε συμφωνηθεί να κερδίσει η κάθε ομάδα με 3-0, για να σωθούν αμφότερες, με το άρθρο να κάνει λόγο για τον Βόλο και τον Πανσερραϊκό, ώστε να πέσει άλλη ομάδα.

Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α., μέσω ανακοίνωση της, γνωστοποίησε ότι ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί και τα συγκεκριμένα ματς διερευνώνται για ύποπτο στοιχηματισμό.

Τη δική του απάντηση έδωσε κι ο Βόλος, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία καταλήγει με μια φράση στα αγγλικά, λέγοντας: «ντροπή σου Σούντγκρεν». Επίσης, η ομάδα της Μαγνησίας υπέβαλε μήνυση κατά του Σουηδού μπακ.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you».