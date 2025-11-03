Υπόθεση «Σούντγκρεν»: «Ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί» - Όσα αναφέρει η Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

EUROKINISSI

Onsports Team

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στα όσα είπε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα περσινά ματς του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στα playouts της Super League.

Σάλο έχουν προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν στη Σουηδία.

Ο Σούντγκρεν μίλησε σε podcast στη Σουηδία κι έκανε ευθέως λόγο για στημένους αγώνες με τους Θεσσαλούς την περασμένη χρονιά. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αρκετά Μέσα της χώρας, ο Σούντγκρεν μίλησε για παιχνίδια στα οποία είχε συμφωνηθεί να κερδίσει η κάθε ομάδα με 3-0, για να σωθούν αμφότερες, με το άρθρο να κάνει λόγο για τον Βόλο και τον Πανσερραϊκό, ώστε να πέσει άλλη ομάδα.

Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α., μέσω ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί και τα συγκεκριμένα ματς διερευνώνται για ύποπτο στοιχηματισμό.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας

«Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν.

Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».