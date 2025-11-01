Ομάδες

LIVE Ολυμπιακός - Άρης για την 9η αγωνιστική της Super League
Οnsports Τeam 01 Νοεμβρίου 2025, 19:57
Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Άρης για την 9η αγωνιστική της Super League. 

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (20:00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 9η αγωνιστική της Super League.

Για τον Ολυμπιακό ο Tζολάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο και Μάνσα στα στόπερ και τους Κοστίνια, Μπρούνο στα άκρα της άμυνας.

Ο Γκαρθία και ο Μουζακίτης θα βρίσκονται στον άξονα, με τους Ποντένσε και Τσικίνιο στα επιθετικά άκρα. Ο Ελ Κααμπί θα αγωνιστεί στην κορυφή, με τον Ταρέμι από πίσω του.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Ο Άρης από την πλευρά του θα παραταχθεί στο Φάληρο με εννέα απουσίες. Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, στα άκρα της άμυνας τους Τεχέρο και Φατιγκά, ενώ δίδυμο στα στόπερ τους Σούντμπεργκ και Άλβαρο.

Την τριάδα στη μεσαία γραμμή αποτελούν οι Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος, στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Σίστο και Γιένσεν, ενώ στην κορυφή ο Μορόν.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φατιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Σίστο, Γιένσεν, Μορόν.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης:



