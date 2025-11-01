Βόλος – Παναθηναϊκός: Στο Πανθεσσαλικό ο Φράνκο Μπαλντίνι

Onsports Team

Ο Ιταλός βρίσκεται στην Ελλάδα και παρακολουθεί από κοντά το ματς των «πράσινων» κόντρα στην ομάδα της Μαγνησίας.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης τον τελευταίο καιρό. Ο Ιταλός με την τεράστια εμπειρία σε κομβικούς στελεχιακούς ρόλους στο ποδόσφαιρο, έχει επηρεάσει σημαντικά τις αλλαγές που είναι σε εξέλιξη στο «τριφύλλι».

Ο Μπαλντίνι είναι ξανά στην Ελλάδα και δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά την ομάδα. Ο Ιταλός είναι στο Βόλο για το ματς με την τοπική ομάδα. Φυσικά τις επόμενες μέρες θα έχει επαφές που αφορούν τη στελέχωση των «πράσινων» και ζητήματα που σχετίζονται με το ποδοσφαιρικό τμήμα.