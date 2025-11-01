Ομάδες

Super League: «Καμπάνα» σε ΟΦΗ, λόγω Παπάζογλου – Αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί από την κρητική ομάδα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Νοεμβρίου 2025, 14:28
SUPER LEAGUE

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» του ΟΦΗ με τον Θανάση Παπάζογλου, με τη Super League να ανακοινώνει τιμωρία αφαίρεσης 3 βαθμών.

Η απόφαση πάρθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με την κρητική ομάδα να έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να εξοφλήσει τον Θανάση Παπάζογλου. Σε περίπτωση που ο ΟΦΗ το πράξει εντός της προθεσμίας, τότε, θα του επιστραφούν κι οι τρεις βαθμοί που του αφαιρέθηκαν.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν».



