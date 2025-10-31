Ομάδες

ΟΦΗ: Κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών - Ανακλήθηκε η προσωρινή διαταγή στην υπόθεση Παπάζογλου
Οnsports Τeam 31 Οκτωβρίου 2025, 16:03
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

ΟΦΗ: Κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών - Ανακλήθηκε η προσωρινή διαταγή στην υπόθεση Παπάζογλου

Νέα δικαστική εξέλιξη φέρνει τον ΟΦΗ αντιμέτωπο με έναν εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο, καθώς η αίτηση ανάκλησης που κατέθεσε ο Θανάσης Παπάζογλου έγινε αποδεκτή από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών.

Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την αφαίρεση πέντε βαθμών από τη βαθμολογία της κρητικής ομάδας, εφόσον δεν καταβληθεί άμεσα το ποσό που αξιώνει ο πρώην ποδοσφαιριστής του συλλόγου.

Ο Παπάζογλου διεκδικεί οικονομικές οφειλές από τον ΟΦΗ και μέχρι πρότινος ο σύλλογος διέθετε νομική κάλυψη που «πάγωνε» την εκτέλεση της ποινής. Ωστόσο, η αποδοχή της αίτησης ανάκλησης από το Εφετείο αναιρεί τη συγκεκριμένη προστασία, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο κρητικός σύλλογος οφείλει να εξοφλήσει τον ποδοσφαιριστή εντός πέντε ημερών, διαφορετικά θα επιβληθεί ποινή αφαίρεσης πέντε βαθμών από το πρωτάθλημα, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία της ομάδας.

Από την πλευρά τους, οι ιθύνοντες του ΟΦΗ δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε νομικό περιθώριο, προκειμένου να ανατραπεί η νέα αυτή απόφαση και να αποφευχθεί η επικείμενη τιμωρία.



