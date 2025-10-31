Ομάδες

ΑΕΚ: Εκτός «μάχης» με Παναιτωλικό ο Μάνταλος
Οnsports Τeam 31 Οκτωβρίου 2025, 13:00
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Εκτός «μάχης» με Παναιτωλικό ο Μάνταλος

Με μία ακόμα απουσία θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Παναιτωλικό την Κυριακή (02/11) στην «OPAP Arena».

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς έχει τεθεί ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και η επιστροφή του στην δράση αναμένεται να γίνει από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ενώ απών θα είναι ο Νίκλας Ελίασον που υποβλήθηκε σε επέμβαση, όπως και ο Ρομπέρτο Περέιρα, που μπορεί να επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά χρειάζεται χρόνο για να μπει στο ροτέισον.

Σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε ο Σέρβος κόουτς, στην αναμέτρηση με το «συγκρότημα» του Αγρινίου δεν θα δώσει το «παρών» και ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Έλληνας άσος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να εκτίσει μία αγωνιστική.

Αυτό θα γίνει στο ματς της Κυριακής (02/11) με τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», σ’ ένα ματς που ο Καλοσκάμης αναμένεται να βρεθεί στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, όπως και οι Μάριν και Πινέδα στη μεσαία γραμμή.


