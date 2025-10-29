Super League: Ο Γερμανός Σίμπερτ στο Ολυμπιακός - Άρης | Οι ορισμοί των διαιτητών

Οnsports Τeam

Με τη γνωστή… συνταγή των Γερμανών διαιτητών θα διεξαχθεί το ντέρμπι Ολυμπιακός - Άρης για την 9η αγωνιστική της Super League.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) τους ορισμούς της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για τα παιχνίδια της 9ης στροφής του πρωταθλήματος και στο πιο σημαντικό ματς, αυτό του «Γ. Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη, επιλέχθηκε ο Ντάνιελ Σίμπερτ από την Γερμανία.

Ο 41χρονος ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA και στην αναμέτρηση του Σαββάτου (01/11) θα έχει βοηθούς του τους συμπατριώτες του Γιαν Σέιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Βεργέτης από τον σύνδεσμο της Αρκαδίας.

Στον έλεγχο του VAR επικεφαλής θα είναι ο επίσης Γερμανός Μπέντζαμιν Κόρτους με βοηθό του τον Στέφανο Κουμπαράκη από το σύνδεσμο Κυκλάδων. Παρατηρητής του αγώνα θα είναι ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Από εκεί και πέρα, την αναμέτρηση που θα ανοίξει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής, μεταξύ του Βόλου και του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό ορίστηκε ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος θα έχει βοηθούς του τους Τρύφωνα Πετρόπουλο και Ιορδάνη Απτόσογλου, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Μελέτης Γιουλματζίδης. Στο VAR θα είναι οι Παναγιώτης Κουκουλάς και Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Στο παιχνίδι του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες θα διευθύνει ο Θανάσης Τζήλος, με βοηθούς τους Γιώργο Στεφανή και Θωμά Βαλιώτη, με τον Παναγιώτη Τσιάρα να είναι ο 4ος. Στο VAR τον έλεγχο θα έχουν οι Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Μιχάλης Ματσούκας.

Τέλος, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό θα σφυρίξει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, με τους Λάζαρο Δημητριάδη και Γεωργία Κομισοπούλου να είναι οι βοηθοί του. Τέταρτος θα είναι ο Φώτης Ντάουλας, ενώ οι Άγγελος Ευαγγέλου και Ελένη Αντωνίου θα είναι στο VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης

19:30 Ατρόμητος-Κηφισιά

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου

20:00 Ολυμπιακός-Άρης

Διαιτητής: Ντάνιελ Σίμπερτ

Βοηθοί: Γιαν Σέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν

4ος: Βεργέτης

VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής

4ος: Κόκκινος

VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας

19:30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης

4ος: Τσιάρας

VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας

21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου

4ος: Ντάουλας

VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR-ΟΦΗ

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας

4ος: Ανδριανός

VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος