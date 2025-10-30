ΑΕΚ: Ανακούφιση με Γιόβιτς, επέστρεψε ο Περέιρα - Έκανε την επέμβαση ο Ελίασον

Θετικά ήταν τα μηνύματα στην ΑΕΚ μετά την μαγνητική που υποβλήθηκε ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο Σέρβος επιθετικός δεν πήρε μέρος στο ματς του Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10) καθώς ταλαιπωρείται ενοχλήσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίστηκε να υποβληθεί σε μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα μαντάτα από τις εξετάσεις του δυναμικού φορ είναι θετικά, αφού ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στο κανονικό ρυθμό των προπονήσεων τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο Λούκα Γιόβιτς δεν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση της Κυριακής (02/11) με τον Παναιτωλικό στην «Opap Arena», ενώ τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι με την Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Conference League.

Από εκεί και πέρα, το κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων ακολουθεί τις τελευταίες μέρες και ο Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντίνος είχε τραυματιστεί προς τα τέλη του καλοκαιριού και αναγκάστηκε για μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός προπονήσεων. Ωστόσο, πλέον όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσει να ανεβάσει ρυθμούς για να αποτελέσει μία ακόμα λύση στο ροτέισον.

Έκανε την επέμβαση ο Ελίασον

Ακόμα, την Πέμπτη (30/10) υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Νίκλας Ελίασον. Ο διεθνής άσος χειρουργήθηκε για την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε στο μηνίσκο του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επέμβασης του αφαιρέθηκαν και υλικά που είχαν τοποθετηθεί από το χειρουργείο που είχε κάνει μετά τον τραυματισμό του στην Τρίπολη, πριν από περίπου τρία χρόνια.

Για τον λόγο αυτό, ίσως αργήσει να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Βάσει των εκτιμήσεων του ιατρικού τιμ, αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες 4 με 6 εβδομάδες.