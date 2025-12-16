Γιόκιτς: «Σταματήστε να μας συγκρίνεται με τον Σενγκούν» (vid)

Οnsports Τeam

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν πως ότι σκέφτεται το λέει χωρίς να το επεξεργαστεί και χωρίς καμία διάθεση να κάνει… δημόσιες σχέσεις.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ σε δηλώσεις του, μετά το τέλος του συγκλονιστικού αγώνα των Νάγκετς με τους Ρόκετς όπου η ομάδα του Ντένβερ επικράτησε στην παράταση με 128-125, τόνισε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να τον συγκρίνει με τον σέντερ του Χιούστον. Και εξήγησε το γιατί…

«O κόσμος πρέπει να σταματήσει να μας συγκρίνει. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης από μόνος του. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει ο κόσμος. Ο Σενγκούν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός παίκτης, δηλαδή, απλώς να είναι αυτός που είναι. Αξίζει αυτή την αναγνώριση. Είναι ταλαντούχος, ειδικά στο χαμηλό ποστ. Δουλεύει καλά με τα πόδια του, μπορεί να γυρίσει και από τους δύο ώμους, να τελειώσει και με τα δύο χέρια. Έχει 30% στο τρίποντο, που είναι καλό και είναι ακόμα νέος. Επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να αναγνωρίζεται ως… Αλπερέν Σενγκούν, όχι να συγκρίνεται με κανέναν», τόνισε ο Γιόκιτς .

Ο Σενγκούν από τη σειρά του είπε: «Ήταν ωραίο να με συγκρίνουν όταν έφτασα στο πρωτάθλημα επειδή είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου και θέλεις να σε συγκρίνουν μαζί του. Τώρα όμως θέλω να χαράξω το δικό μου μονοπάτι. Ηγούμαι μιας από τις καλύτερες ομάδες, οπότε αυτό αλλάζει τα πάντα. Όμως δεν μπορώ να εμποδίσω τους ανθρώπους να μας βάζουν σε διαδικασία σύγκρισης», κατέληξε.