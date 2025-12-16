Ομάδες

ΝΒΑ: Ένα ακόμα «χοντρό» επεισόδιο στην κόντρα Λεμπρόν-Μπρουκς (vid)
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 11:03
NBA / Λος Άντζελες Λέικερς / Φοίνιξ Σανς

ΝΒΑ: Ένα ακόμα «χοντρό» επεισόδιο στην κόντρα Λεμπρόν-Μπρουκς (vid)

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης των Λέικερς με τους Σανς πέρασε σε δεύτερη μοίρα μιας και αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον όλων ήταν η «κοκορομαχία» τωμ δύο σούπερ σταρ που τα είχε… όλα!

Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια και μάλλον δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Για μία ακόμα φορά Λεμπρόν Τζέιμς και Ντίλον Μπρουκς έγιναν πρωταγωνιστές στο παιχνίδι των ομάδων τους, όχι για την απόδοσή τους πάνω στο παρκέ, αλλά για την κόντρα που είχαν και αυτή τη φορά.

Μια κόντρα με… μπινελίκια, με σπρωξίματα, με θέατρο και πολλά, πολλά άλλα…

Όταν ο Μπρουκς έπεσε μετά από μια μονομαχία με τον Λεμπρόν, ο «βασιλιάς» φάνηκε να λέει: «Αυτό είναι soft, πολύ γαμ@@@@ο soft, αδερφέ».

Στη συνέχεια, όταν ο Καναδός έσπρωξε την μπάλα πάνω στον 40χρονο άσο, εκείνος αντέδρασε λέγοντας: «Μη μου πετάς τη γαμ@@@@η την μπάλα! Ηρέμησε με αυτές τις μαλ@@ίες!».

Και αυτά ήταν μόνο μερικά από όσα έγιναν μεταξύ των δύο!

 



