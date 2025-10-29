Ομάδες

Super League: Κλήσεις σε απολογία για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ
Οnsports Τeam 29 Οκτωβρίου 2025, 11:14
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός

Super League: Κλήσεις σε απολογία για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ

Ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού οργάνου της Super League θα βρεθούν την Πέμπτη (30/10) οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.

Οι τρεις ΠΑΕ της πρώτης τη τάξει εθνικής κατηγορίας κλήθηκαν σε απολογία από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 30-10-2025 και ώρα 12:00, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 26/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 26/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/5-νδ’ από 27/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 25/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 25/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 25/10/2025 Έκθεση της Αστυνομία", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ - ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 26/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 26/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2319552 από 27/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ».



