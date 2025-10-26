Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Εκτός από το ντέρμπι της Super League ο Ελίασον, λόγω τραυματισμού

INTIME SPORTS

Ο Νίκλας Ελίασον αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κι έμεινε εκτός από την «κιτρινόμαυρη» αποστολή για το ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Με μια σημαντική απουσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ΑΕΚ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στον Σουηδό εξτρέμ.

Ο Ελίασον αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκε νοκ άουτ από τη μάχη του Φαλήρου. Η σοβαρότητα της κατάστασης του θα γίνει πιο ξεκάθαρη από τη Δευτέρα (27/10).

Το Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (26/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.