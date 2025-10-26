Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

EUROKINISSI

Δείτε τις επιλογές των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς για τις ενδεκάδες του ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο μεγάλο ντέρμπι του διημέρου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι δύο ομάδες, οι οποίες «μοιράζονται» τη δεύτερη θέση, προέρχονται από διαφορετικές βραδιές στην Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» δέχτηκαν έξι γκολ από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν έξι γκολ με την Αμπερντίν στην έδρα τους. Τα παραπάνω, βέβαια, μικρή σημασία έχουν σε ένα τόσο σπουδαίο ντέρμπι όπως αυτό του Φαλήρου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 4-4-2, επιλέγοντας τον Ταρέμι στο πλάι του Ελ Κααμπί. Φανέλα βασικού παίρνει ο Καμπελά, ο οποίος θα παίξει στο ένα φτερό, ενώ στον άξονα θα είναι οι Γκαρθία κι Έσε. Ο Βάσκος έχει κάνει τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα καθώς τις θέσεις των Ορτέγκα, Μαρτίνς και Τσικίνιο πήραν οι Μπρούνο, Καμπελά και Ταρέμι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς από την πλευρά του προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με τον παιχνίδι με αντίπαλο την Αμπερντίν. Ο Καλοσκάμης πήρε τη θέση του Ελίασον, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ ο Γιόβιτς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης αντί του Πιερό. Τη θέση του στη βασική ενδεκάδα κρατάει ο Πενράις, ο οποίος θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο - Έσε, Γκαρθία, Ποντένσε, Καμπελά - Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Πιερό.