Καιρός: Διπλή κακοκαιρία μέχρι Παραμονή Χριστουγέννων - Ποιες περιοχές θα πλήξει

Onsports Team

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για την πορεία του καιρού μέχρι τα Χριστούγεννα

Χωρίς βροχές θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και την Παρασκευή, ενώ, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες θα επηρεάσουν τη χώρα δύο «διαταραχές».

Η πρώτη θα κάνει την εμφάνισή της από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή με βροχές στα κεντρικά και νότια και η δεύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη στα δυτικά, κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Η πρόγνωση ανήμερα των χριστουγέννων είναι ακόμη επισφαλής.

Ζιακόπουλος: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Πότε και πού θα βρέξει

Ήπιος και χωρίς βροχές θα είναι ο καιρός μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 4 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο διατηρεί το Β-ΒΑ ρεύμα στη χώρα μας και κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Ζιακόπουλος: «Ένα βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της Τυνησίας, κινούμενο βορειοανατολικά, θα στρέψει τους ανέμους στο Ιόνιο σε ΝΑ με ένταση η οποία στα ανοιχτά του πελάγους θα φθάσει τα 5 μποφόρ».

Αναφορικά με τον αυριανό καιρό, ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι δεν προβλέπονται βροχές και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν σε επίπεδα κατά 2 με 4 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής, αλλά οι ελάχιστες τιμές θα παραμείνουν χαμηλές».

Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής (17-19/12), δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο (20/12), αναμένεται αρκετή συννεφιά στη χώρα και μάλιστα στις κεντρικές και κυρίως στις νότιες περιοχές της δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ στα βόρεια και ΝΑ στα νότια με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.