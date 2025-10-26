Ανακοίνωση της Κηφισιάς για τη διαιτησία

Onsports Team

Με τις αποφάσεις του ρέφερι Κατσικογιάννη και του Πουλικίδη που ήταν στο VAR, τα έχουν στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Τρομερά παράπονα από τη διαιτητική ομάδα του αγώνα της κόντρα στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Κηφισιά.

Ο σύλλογος των βορείων προαστίων ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Παναιτωλικό, ωστόσο από το 52ο λεπτό έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Τζέρεμι Αντονίσε ενώ στις καθυστερήσεις ο τερματοφύλακάς Μόιζες Ραμίρες, απέκρουσε πέναλτι του Χόρχε Αγκίρε. Και στις δυο περιπτώσεις, από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Φώτιος Πολυχρόνης) κάλεσαν τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη για on field review, με τον Ηπειρώτη διαιτητή να υποδεικνύει τις παραβάσεις.

Μάλιστα, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης στη φάση του πέναλτι, έκανε αρχικά λάθος δείχνοντας την άσπρη βούλα στην περιοχή του Παναιτωλικού, για να στραφεί στη συνέχεια προς την περιοχή της Κηφισιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τι άλλο να πούμε; Η δύναμη της τηλεοπτικής εικόνας τα είπε όλα.

Παρακαλούμε θερμά τον κ. Στεφάν Λανουά, που είδε από την τηλεόραση την αναμέτρηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να μην ορίσει ποτέ ξανά στο μέλλον σε αγώνα της Κηφισιάς το δίδυμο των σημερινών διαιτητών, κ.κ. Αλέξανδρου Κατσικογιάννη και Κωνσταντίνου Πουλικίδη (VAR).

Όπως άλλωστε επιβάλλουν η αλήθεια και η δικαιοσύνη».