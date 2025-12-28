Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/12) - «Το πλάνο της αλλαγής»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 09:52
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/12) - «Το πλάνο της αλλαγής»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (28/12).

Σε εφαρμογή μπαίνει στον Παναθηναϊκό «Το πλάνο της αλλαγής» με τους «πράσινους» να σχεδιάζουν την πλήρη ανοικοδόμηση του ρόστερ στις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός «Οργώνει τη Βραζιλία» για την εύρεση ενός αριστερού μπακ που θα μπορέσει να προσφέρει σημαντικές λύσεις, ενώ «Βασίλισσα με ψυχή» ήταν η μπασκετική ΑΕΚ που πήρε το ντέρμπι 82-76 κόντρα στον Άρη για την Greek Basketball League.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



