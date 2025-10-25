Ηλιόπουλος: «Τέλος στο θέατρο… Όσοι προσπαθούν να σπιλώσουν την ΑΕΚ θα λογοδοτήσουν στις αρχές»

INTIME SPORTS

Σκληρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι όσοι προσπαθούν να σπιλώσουν την ομάδα του, θα λογοδοτήσουν στις Αρχές.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε για την υπόθεση του Στεφάν Λανουά, έπειτα από την εκδίκαση του Πειθαρχικού Οργάνου την Παρασκευή (24/10).

Οι «κιτρινόμαυροι» πέρασαν στην… αντεπίθεση και, μέσω ανακοίνωσης, υπογράμμισαν ότι ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν τον σύλλογο.

Το πρωί του Σαββάτου (25/10), ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό, σκληρό, μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας ότι: «Αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές».

Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Έκανα πρόσφατα δηλώσεις με τις οποίες προειδοποίησα να πάψουν κάποιοι να σκάβουν λάκκους γιατί θα πέσουν οι ίδιοι μέσα... Οι ίδιοι όμως συνέχισαν. Και για δεύτερη φορά έπεσαν ξανά μέσα στον λάκκο.

Προσπάθησαν λυσσαλέα κατά το διάστημα των τελευταίων 15 ημερών να διαστρεβλώσουν και μάλιστα δύο φορές, τον ορισμό φαινόμενο Βίας. Με τζάμια, και με δήθεν προπηλακισμούς. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις απέτυχαν παταγωδώς.

... Εξ΄ιδίων κρίνουν τα αλλότρια.

Αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές.

Τέλος το θέατρο και τα φαινόμενα απολυταρχισμού στο ποδόσφαιρο...

Καθαρότητα και Ευ Αγωνίζεσθαι, μακριά από Παρασκήνιο και Βία.

Η ΑΕΚ ειναι Συμβολο, ειναι Ιδεα...δεν φοβάται κ θα είναι για Πάντα Μονομάχος στη πρώτη γραμμή...

Όλοι όσοι αγαπούν τον Αθλητισμό και το Ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως ομάδας – εξάλλου πρόκειται και για κοινή λογική - θα έχουν αύριο Κυριακή τα μάτια τους στο Ντέρμπι και στην τήρηση του Ευ Αγωνίζεσθαι...»