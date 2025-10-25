Παναθηναϊκός: Live Streaming η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Δείτε σε live streaming την επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ ανακοινώνοντας, την Παρασκευή (24/10), την πρόσληψή του.
Ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε χθες (24/10) το απόγευμα στο Κορωπί, όπου είχε την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες του «τριφυλλιού» και στη συνέχεια πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση.
Το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει επίσημα τον Μπενίτεθ, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR.
Δείτε σε live streaming την επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό στο παρακάτω βίντεο:
Παναθηναϊκός: Η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
