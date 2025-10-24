Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα (video)
Οnsports Τeam 24 Οκτωβρίου 2025, 14:18
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα (video)

Στιγμές από την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα δημοσίευσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα επίσημα social media, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη μιας νέας, ιδιαίτερα σημαντικής σελίδας στην ιστορία του συλλόγου.

Ο σπουδαίος Ισπανός τεχνικός είναι πλέον ο νέος προπονητής του «Τριφυλλιού» και ετοιμάζεται να καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας την Κυριακή (26/10), στην αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα AKTOR.

Ο Μπενίτεθ έφτασε την Πέμπτη (23/10) στην Αθήνα, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Τάκης Φύσσας. Από εκεί, ο Ισπανός τεχνικός μετέβη στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπου υπέγραψε το συμβόλαιό του, επισφραγίζοντας τη συμφωνία που είχε προαναγγελθεί εδώ και μέρες.

Η παρουσία ενός τόσο καταξιωμένου προπονητή, με επιτυχημένη πορεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μεγάλες ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Νάπολι, δημιουργεί ενθουσιασμό και προσδοκίες στον φίλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο επικείμενο ντεμπούτο του Μπενίτεθ, με τους οπαδούς να περιμένουν να δουν το πρώτο δείγμα γραφής του στον πάγκο του «Τριφυλλιού» και να ονειρεύονται μια νέα εποχή επιτυχιών για τον σύλλογο.

Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό - Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Ισπανός

Εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό - Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Ισπανός
SUPER LEAGUE

Ράφα Μπενίτεθ: Στον πάγκο κόντρα στον Αστέρα - Πότε παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό

Ράφα Μπενίτεθ: Στον πάγκο κόντρα στον Αστέρα - Πότε παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό
SUPER LEAGUE

Ράφα Μπενίτεθ: Αυτό είναι το μυθικό συμβόλαιο του Ισπανού στον Παναθηναϊκό

Ράφα Μπενίτεθ: Αυτό είναι το μυθικό συμβόλαιο του Ισπανού στον Παναθηναϊκό

Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ένα παιχνίδι για τη δύναμη των γυναικών
4 λεπτά πριν Ένα παιχνίδι για τη δύναμη των γυναικών
BASKET LEAGUE
Η Novibet μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Πανιώνιος για την διετία 2025-2027
21 λεπτά πριν Η Novibet μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Πανιώνιος για την διετία 2025-2027
SUPER LEAGUE
Στην... αντεπίθεση η ΑΕΚ για την υπόθεση Λανουά: «Θα λογοδοτήσουν όσοι μας σπίλωσαν»
41 λεπτά πριν Στην... αντεπίθεση η ΑΕΚ για την υπόθεση Λανουά: «Θα λογοδοτήσουν όσοι μας σπίλωσαν»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά
55 λεπτά πριν ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved