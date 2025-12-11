ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Οδηγίες για τους εκδρομείς της Βουλγαρίας

Οnsports Τeam

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι της ομάδας που θα βρεθούν απόψε στην αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απόψε εκτός έδρας, κόντρα στη Λουντογκόρετς, με την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου να περιμένει πολλά από τον κόσμο της που θα βρεθεί στο πλευρό της. Μάλιστα η διοίκηση της ομάδας εξέδωσε ανακοίνωση με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα δώσουν το παρών στην αποψινή αναμέτρηση.

Αναλυτικά:

Ως σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχει οριστεί το σημείο που θα βρείτε εδώ. Στον χώρο αυτό επιτρέπεται και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από εκεί η μετάβαση στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί πεζή.

Υπενθυμίζεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και κανείς χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσει το γήπεδο, καθώς περιμετρικά θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.

Οι θύρες του Huvepharma Arena θα ανοίξουν στις 17:45.

Υπενθυμίζεται επίσης πως απαγορεύεται αυστηρά: