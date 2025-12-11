ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Οδηγίες για τους εκδρομείς της Βουλγαρίας
Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι της ομάδας που θα βρεθούν απόψε στην αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς
Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απόψε εκτός έδρας, κόντρα στη Λουντογκόρετς, με την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου να περιμένει πολλά από τον κόσμο της που θα βρεθεί στο πλευρό της. Μάλιστα η διοίκηση της ομάδας εξέδωσε ανακοίνωση με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα δώσουν το παρών στην αποψινή αναμέτρηση.
Αναλυτικά:
Ως σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχει οριστεί το σημείο που θα βρείτε εδώ. Στον χώρο αυτό επιτρέπεται και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από εκεί η μετάβαση στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί πεζή.
Υπενθυμίζεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και κανείς χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσει το γήπεδο, καθώς περιμετρικά θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.
- Η ρίψη καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και κροτίδων
- Η χρήση λέιζερ
- Η μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων
- Η ανάρτηση πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, θρησκευτικό ή υβριστικό περιεχόμενο
Επιτρέπονται μόνο εθνικές σημαίες, χωρίς σύμβολα ή μηνύματα που μπορεί να εκληφθούν ως πολιτικά ή προκλητικά από τις αρχές.
Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, σεβόμαστε την πόλη που μας φιλοξενεί και στηρίζουμε την ομάδα μας με υπευθυνότητα σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό βράδυ.