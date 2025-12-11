«Κύριε Λιόλιο, στην ΕΟΚ όλα καλά;»

Θα απορριφθεί η ένσταση της ΙΩΝΙΑΣ, για αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας Mujovic μας, κι ας έχουμε 100% δίκιο στην ουσία της υπόθεσης, κι ας ήταν 100% αντικανονική και παράτυπη η συμμετοχή της στον αγώνα από τον ΠΑΣ. Κι ας ήταν, αν όχι ανήθικη, σίγουρα βαριά παράτυπη η στάση του ΠΑΣ Γιάννενα, και καθόρισε το αποτέλεσμα με τους 16 πόντους της Mujovic.
Θα απορριφθεί λέει ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος η ένσταση από την ΕΟΚ, και το προδιαγράφει πριν καν συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα, στα οποία είναι μέλος. Θα προστατευθεί ο ΠΑΣ Γιάννενα. Και θα κερδίσει ένα ματς Κυπέλλου νοκάουτ, εντελώς άδικα και παράτυπα. Και δεν θα τιμωρηθεί ο ΠΑΣ Γιάννενα; Ούτε ο κομισάριος και οι διαιτητές; Κανείς; Σκάνδαλο!
Γιατί θα απορριφθεί η ένσταση, αν και στην ουσία της 100% σωστή και βάσιμη; Θα απορριφθεί μας λένε για τυπικούς λόγους, γιατί σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΚ, άρθρο 4, έπρεπε να γίνει η ένσταση πριν αρχίσει το ματς. Είδαμε την παρατυπία δηλαδή μέσα στο ματς, να αγωνίζεται αθλήτρια του ΠΑΣ Γιάννενα αντικανονικά, ζητήσαμε να κάνουμε αμέσως ένσταση, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο κομισάριος αρνήθηκε, μας έφεραν αντιρρήσεις ακόμα και στο τέλος του αγώνα, και θα περάσει αυτό έτσι; Είναι σωστό και ηθικό αυτό;
Όλα καλά εκεί στον ΠΑΣ Γιάννενα; Κύριε Ζήκο ευχαριστημένοι που πήρατε ένα ματς με 16 πόντους μιας παίχτριας που δεν έπρεπε να συμμετέχει; Τίμιο; Χαρούμενοι; Πονηροί και μάγκες; Ο κομισάριος Καραδήμας και η 1η διαιτητής Κωνσταντινίδου; Όλα καλά, που επιτρέψατε αντικανονική συμμετοχή αθλήτριας που καθόρισε το αποτέλεσμα και δεν θέλατε και να κάνουμε ένσταση στο φύλλο αγώνα;
Στην ΕΟΚ; Όλα καλά κύριε Νίκο Νικολόπουλε, Υπεύθυνε Διοργανώσεων της ΕΟΚ; Αφού μας ταλαιπωρήσατε από τα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβάλλατε τον αγώνα Κυπέλλου για χάρη του ΠΑΣ Γιάννενα, βάλατε Super Cup 1η φορά, 27 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα, με τον ΠΑΣ Γιάννενα που το ζητούσε επίμονα για να προβληθεί η ομάδα τους, δεν μας ενημερώσατε καν πριν το ανακοινώσατε, και μετά ορίσατε τον εξ αναβολής αγώνα 10 Δεκεμβρίου, 2.5 μήνες μετά, τη μέρα που ήθελε ο ΠΑΣ Γιάννενα, και ενώ η ΙΩΝΙΑ είχαμε προτείνει 4 διαφορετικές ημερομηνίες να γίνει τους 2 προηγούμενες μήνες; Όλα καλά, είσαστε εντάξει με τη συνείδηση σας, φερθήκατε σωστά;
Πρόεδρε της ΕΟΚ, κύριε Λιόλιο, όλα καλά; Ο ΠΑΣ Γιάννενα να κερδίζει με κάθε τρόπο κι όλα καλά, αν έχει φίλους στην Ομοσπονδία; Μαρτυρίες μας λένε πως ο κύριος Ζήκος, Αντιπρόεδρος του ΠΑΣ και ο άνθρωπος που τρέχει την ομάδα, ισχυρίζεται πως έχει φιλία με το δεξί σας χέρι, Γενικό Διευθυντή της ΕΟΚ, Ντίνο Σβερκούνο. Οι φιλίες δεν είναι κακό πράγμα, αν ισχύει. Αν όμως μια ομάδα εμφανίζεται ως το αγαπημένο παιδί της ΕΟΚ, η Εθνική προπονείται στο γήπεδο της στα Γιάννενα, φιναλίστ του Κυπέλλου, Super Cup πρώτη φορά για να προβληθεί, να συνδιοργανώνει το All Star Game στο γήπεδο της 29 Δεκεμβρίου, να αναβάλλεται ο αγώνας Κυπέλλου της όσο είναι αδύναμος ο ΠΑΣ Γιάννενα και τον κερδίζουμε ως ΙΩΝΙΑ 77-61 εύκολα και στο πρωτάθλημα, μετά να ορίζεται όποτε θέλει ο ΠΑΣ Γιάννενα ο εξ αναβολής αγώνας, (2.5 μήνες μετά!) και κυρίως, σκάνδαλο, να αγωνίζεται παράτυπα και αντικανονικά ξένη παίχτρια του ΠΑΣ και να σκοράρει 16 πόντους, καθορίζοντας το αποτέλεσμα, ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος, είμαστε οκ ως ΕΟΚ με όλα τα παραπάνω; Ή μήπως είναι ένα τόσα δα ΤΕΡΑΣΤΙΟ πρόβλημα; Μήπως υπάρχουν άτυπα παραμάγαζα και χαϊδεμένες ομάδες, κάνοντας όμως κακό στο άθλημα και σφυρίζετε αδιάφορα;
Σκάνδαλο. Δεν το αφήνουμε έτσι. Θα το κυνηγήσουμε, με κάθε κόστος, για το καλό του αθλήματος.