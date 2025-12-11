Ομάδες

«Κύριε Λιόλιο, στην ΕΟΚ όλα καλά;»
Οnsports Τeam 11 Δεκεμβρίου 2025, 14:28
Με ανακοίνωσή της η ομάδα της Ιωνίας κατήγγειλε πως ο ΠΑΣ Γιάννινα χρησιμοποίησε στο μεταξύ τους ματς για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδος παίκτρια που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, με την ΕΟΚ να απαντάει με το «έτσι θέλω» πως η ένσταση θα απορριφθεί και δεν θα τιμωρηθεί κανένας.

Τα περίεργα, τα παρατράγουδα και τα κακώς κείμενα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ αντί να μειώνονται αυξάνονται συνεχώς εκθέτοντας ανεπανόρθωτα ένα από τα κορυφαία αθλήματα της χώρας που έχει προσφέρει αμέτρητες χαρές στον φίλαθλο κόσμο.

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών της Ιωνίας με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως έκανε υπέβαλε ένσταση για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΣ Γιάννινα για την αντικανονική συμμετοχή αθλήτριας η οποία σημείωσε 16 πόντους και από την ΕΟΚ με «δικτατορικό» τρόπο απάντησαν πως η ένσταση θα απορριφθεί χωρίς να υπάρξει η παραμικρή τιμωρία.

Μετά από αυτή η διοίκηση της Ιωνίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση με αποδέκτες τόσο τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, όσο και τον Υπεύθυνο Διοργανώσεων της ΕΟΚ, Νίκο Νικολόπουλο.

Αναλυτικά:

Ως ΙΩΝΙΑ, θέλουμε το μπάσκετ να πάει μπροστά. Κυκλώματα παράνομου στοιχηματισμού, αν υπάρχουν, και όσοι συμμετέχουν σε αυτά, όχι να καλύπτονται, αλλά να τιμωρούνται. Να τηρούνται οι κανόνες. Να γίνονται ωραιες μάχες μπασκετικές, τίμιες. Και να κερδίζει μετά ο καλύτερος.

Και τι είδαμε χθες, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στα Γιάννενα; Ο φιναλίστ του Κυπέλλου ΠΑΣ Γιάννενα, που σε συνεργασία με την ΕΟΚ έχει αναλάβει και την οργάνωση του All Star Game στις 29 Δεκεμβρίου για να προωθηθεί τάχα το άθλημα, να χρησιμοποιεί αθλήτρια που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής! Στα σκουπίδια το ευ αγωνίζεσθαι; Να κλέψουμε το ματς με κάθε τρόπο; Αυτό μπορεί να θέλουν κάποιοι ως συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ; Ντροπή πραγματικά.
 

Η αθλήτρια Mujovic ΔΕΝ ΑΝΗΚΕ στο δυναμικό του ΠΑΣ όταν αναβλήθηκε ο αγώνας. Η αθλήτρια Mujovic ΔΕΝ είχε δικαίωμα συμμετοχής χθες. Ο ΠΑΣ ΔΕΝ τήρησε τους κανόνες βάζοντας τη να παίξει. Ο κομισάριος του αγώνα Καραδήμας και η 1η διαιτητής του αγώνα Κωνσταντινίδου ΔΕΝ τήρησαν τους κανόνες επιτρέποντας στη Mujovic να παίξει, αντικανονικά, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής. Γι αυτό και η ΙΩΝΙΑ έκανε ένσταση, για αντικανονική συμμετοχή αθλήτριας, που καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα.

Σημειώνεται πως με το που είδαμε πως αγωνίζεται αντικανονικά η αθλήτρια Mujovic, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ζητήσαμε ως ΙΩΝΙΑ να διακοπεί ο αγώνας για να κάνουμε ένσταση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο κομισάριος του αγώνα Καραδήμας αρνήθηκε, και μας είπε στο τέλος να κάνουμε την ένσσταση, μετά το τέλος του αγώνα. Η αθλήτρια Mujovic που παράτυπα και σκανδαλωδώς αγωνιζόταν, έβαλε 16 πόντους, εκτ των κορυφαίων του ΠΑΣ Γιάννενα, και καθόρισε το αποτέλεσμα. Και με τη λήξη του αγώνα, ο κομισάριος Καραδήμας και η διαιτητής Κωνσταντινίδου είπαν, τώρα δεν μπορείτε να κάνετε ένσταση! Σκανδαλώδης προστασία του ΠΑΣ και της αντικανονικής συμμετοχής αθλήτριας, να μη μας επιτρέπουν καν να κάνουν την ένσταση στο φύλλο αγώνα.

Καλέσαμε ως ΙΩΝΙΑ τότε τηλεφωνικά τον Υπεύθυνο Γυναικείου Μπάσκετ της ΕΟΚ, Βασίλη Πρασσά, ο οποίος μας είπε βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε ένσταση και να μιλήσουμε με τον Υπέυθυνο Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Νίκο Νικολόπουλο. Καλέσαμε και τον κύριο Νικολόπουλο, διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως για τις παρατυπίες και τη σκανδαλώδη προστασία του ΠΑΣ Γιάννενα, και απαιτήσαμε να μας επιτραπεί να κάνουμε την ένσταση, κι ας την απορρίψει μετά η ΕΟΚ, ό,τι θέλουν. Ως δια μαγείας τότε μας επιτράπηκε να κάνουμε τελικά την ένσταση και να καταγραφεί στο φύλλο αγώνα. Αλλά με ενημέρωσε ο κύριος Νικολόπουλος πως θα απορριφθεί!

Θα απορριφθεί η ένσταση της ΙΩΝΙΑΣ, για αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας Mujovic μας, κι ας έχουμε 100% δίκιο στην ουσία της υπόθεσης, κι ας ήταν 100% αντικανονική και παράτυπη η συμμετοχή της στον αγώνα από τον ΠΑΣ. Κι ας ήταν, αν όχι ανήθικη, σίγουρα βαριά παράτυπη η στάση του ΠΑΣ Γιάννενα, και καθόρισε το αποτέλεσμα με τους 16 πόντους της Mujovic.

Θα απορριφθεί λέει ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος η ένσταση από την ΕΟΚ, και το προδιαγράφει πριν καν συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα, στα οποία είναι μέλος. Θα προστατευθεί ο ΠΑΣ Γιάννενα. Και θα κερδίσει ένα ματς Κυπέλλου νοκάουτ, εντελώς άδικα και παράτυπα. Και δεν θα τιμωρηθεί ο ΠΑΣ Γιάννενα; Ούτε ο κομισάριος και οι διαιτητές; Κανείς; Σκάνδαλο!

Γιατί θα απορριφθεί η ένσταση, αν και στην ουσία της 100% σωστή και βάσιμη; Θα απορριφθεί μας λένε για τυπικούς λόγους, γιατί σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΚ, άρθρο 4, έπρεπε να γίνει η ένσταση πριν αρχίσει το ματς. Είδαμε την παρατυπία δηλαδή μέσα στο ματς, να αγωνίζεται αθλήτρια του ΠΑΣ Γιάννενα αντικανονικά, ζητήσαμε να κάνουμε αμέσως ένσταση, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο κομισάριος αρνήθηκε, μας έφεραν αντιρρήσεις ακόμα και στο τέλος του αγώνα, και θα περάσει αυτό έτσι; Είναι σωστό και ηθικό αυτό;

Όλα καλά εκεί στον ΠΑΣ Γιάννενα; Κύριε Ζήκο ευχαριστημένοι που πήρατε ένα ματς με 16 πόντους μιας παίχτριας που δεν έπρεπε να συμμετέχει; Τίμιο; Χαρούμενοι; Πονηροί και μάγκες; Ο κομισάριος Καραδήμας και η 1η διαιτητής Κωνσταντινίδου; Όλα καλά, που επιτρέψατε αντικανονική συμμετοχή αθλήτριας που καθόρισε το αποτέλεσμα και δεν θέλατε και να κάνουμε ένσταση στο φύλλο αγώνα;

Στην ΕΟΚ; Όλα καλά κύριε Νίκο Νικολόπουλε, Υπεύθυνε Διοργανώσεων της ΕΟΚ; Αφού μας ταλαιπωρήσατε από τα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβάλλατε τον αγώνα Κυπέλλου για χάρη του ΠΑΣ Γιάννενα, βάλατε Super Cup 1η φορά, 27 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα, με τον ΠΑΣ Γιάννενα που το ζητούσε επίμονα για να προβληθεί η ομάδα τους, δεν μας ενημερώσατε καν πριν το ανακοινώσατε, και μετά ορίσατε τον εξ αναβολής αγώνα 10 Δεκεμβρίου, 2.5 μήνες μετά, τη μέρα που ήθελε ο ΠΑΣ Γιάννενα, και ενώ η ΙΩΝΙΑ είχαμε προτείνει 4 διαφορετικές ημερομηνίες να γίνει τους 2 προηγούμενες μήνες; Όλα καλά, είσαστε εντάξει με τη συνείδηση σας, φερθήκατε σωστά;

Πρόεδρε της ΕΟΚ, κύριε Λιόλιο, όλα καλά; Ο ΠΑΣ Γιάννενα να κερδίζει με κάθε τρόπο κι όλα καλά, αν έχει φίλους στην Ομοσπονδία; Μαρτυρίες μας λένε πως ο κύριος Ζήκος, Αντιπρόεδρος του ΠΑΣ και ο άνθρωπος που τρέχει την ομάδα, ισχυρίζεται πως έχει φιλία με το δεξί σας χέρι, Γενικό Διευθυντή της ΕΟΚ, Ντίνο Σβερκούνο. Οι φιλίες δεν είναι κακό πράγμα, αν ισχύει. Αν όμως μια ομάδα εμφανίζεται ως το αγαπημένο παιδί της ΕΟΚ, η Εθνική προπονείται στο γήπεδο της στα Γιάννενα, φιναλίστ του Κυπέλλου, Super Cup πρώτη φορά για να προβληθεί, να συνδιοργανώνει το All Star Game στο γήπεδο της 29 Δεκεμβρίου, να αναβάλλεται ο αγώνας Κυπέλλου της όσο είναι αδύναμος ο ΠΑΣ Γιάννενα και τον κερδίζουμε ως ΙΩΝΙΑ 77-61 εύκολα και στο πρωτάθλημα, μετά να ορίζεται όποτε θέλει ο ΠΑΣ Γιάννενα ο εξ αναβολής αγώνας, (2.5 μήνες μετά!) και κυρίως, σκάνδαλο, να αγωνίζεται παράτυπα και αντικανονικά ξένη παίχτρια του ΠΑΣ και να σκοράρει 16 πόντους, καθορίζοντας το αποτέλεσμα, ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος, είμαστε οκ ως ΕΟΚ με όλα τα παραπάνω; Ή μήπως είναι ένα τόσα δα ΤΕΡΑΣΤΙΟ πρόβλημα; Μήπως υπάρχουν άτυπα παραμάγαζα και χαϊδεμένες ομάδες, κάνοντας όμως κακό στο άθλημα και σφυρίζετε αδιάφορα;

Σκάνδαλο. Δεν το αφήνουμε έτσι. Θα το κυνηγήσουμε, με κάθε κόστος, για το καλό του αθλήματος.

 


