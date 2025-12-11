«Κύριε Λιόλιο, στην ΕΟΚ όλα καλά;»

Οnsports Τeam

Με ανακοίνωσή της η ομάδα της Ιωνίας κατήγγειλε πως ο ΠΑΣ Γιάννινα χρησιμοποίησε στο μεταξύ τους ματς για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδος παίκτρια που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, με την ΕΟΚ να απαντάει με το «έτσι θέλω» πως η ένσταση θα απορριφθεί και δεν θα τιμωρηθεί κανένας.

Τα περίεργα, τα παρατράγουδα και τα κακώς κείμενα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ αντί να μειώνονται αυξάνονται συνεχώς εκθέτοντας ανεπανόρθωτα ένα από τα κορυφαία αθλήματα της χώρας που έχει προσφέρει αμέτρητες χαρές στον φίλαθλο κόσμο.

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών της Ιωνίας με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως έκανε υπέβαλε ένσταση για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΣ Γιάννινα για την αντικανονική συμμετοχή αθλήτριας η οποία σημείωσε 16 πόντους και από την ΕΟΚ με «δικτατορικό» τρόπο απάντησαν πως η ένσταση θα απορριφθεί χωρίς να υπάρξει η παραμικρή τιμωρία.

Μετά από αυτή η διοίκηση της Ιωνίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση με αποδέκτες τόσο τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, όσο και τον Υπεύθυνο Διοργανώσεων της ΕΟΚ, Νίκο Νικολόπουλο.

Αναλυτικά:

Ως ΙΩΝΙΑ, θέλουμε το μπάσκετ να πάει μπροστά. Κυκλώματα παράνομου στοιχηματισμού, αν υπάρχουν, και όσοι συμμετέχουν σε αυτά, όχι να καλύπτονται, αλλά να τιμωρούνται. Να τηρούνται οι κανόνες. Να γίνονται ωραιες μάχες μπασκετικές, τίμιες. Και να κερδίζει μετά ο καλύτερος.

Και τι είδαμε χθες, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στα Γιάννενα; Ο φιναλίστ του Κυπέλλου ΠΑΣ Γιάννενα, που σε συνεργασία με την ΕΟΚ έχει αναλάβει και την οργάνωση του All Star Game στις 29 Δεκεμβρίου για να προωθηθεί τάχα το άθλημα, να χρησιμοποιεί αθλήτρια που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής! Στα σκουπίδια το ευ αγωνίζεσθαι; Να κλέψουμε το ματς με κάθε τρόπο; Αυτό μπορεί να θέλουν κάποιοι ως συμφέρον του ελληνικού μπάσκετ; Ντροπή πραγματικά.

Συγκεκριμένα, η αθλήτρια Bojica Mujovic, διακεκριμένη διεθνής με το Μαυροβούνιο, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής αφού δεν ήταν στο ρόστερ του ΠΑΣ όταν ορίστηκε ο αγώνας Κυπέλλου στις 28 Σεπτεμβρίου 2025. Ο αγώνας Κυπέλλου αναβλήθηκε για να γίνει το Super Cup, ήθελε ο ΠΑΣ Γιάννενα. Ανακοινώθηκε η αθλήτρια μετά από τον ΠΑΣ Γιάννενα στις 13 Οκτωβρίου. Και σύμφωνα με την Προκήρυξη της ΕΟΚ, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον εξ αναβολής αγώνα. Το άρθρο 19.1 της Προκήρυξης της ΕΟΚ το γράφει ρητά: «Σε περίπτωση αναβολής αγώνα δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι αθλήτριες/τες που ανήκαν στη δύναμη της ΟΜΑΔΑΣ κατά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία τέλεσης του αναβληθέντος αγώνα.»