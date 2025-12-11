Ομάδες

IFFHS: Ο Παναθηναϊκός απειλεί τον Ολυμπιακό στην ετήσια παγκόσμια κατάταξη συλλόγων
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 15:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Σε απόσταση 4 θέσεων μείωσε ο Παναθηναϊκός τη διαφορά του από τον Ολυμπιακό και μπορεί να τον προσπεράσει μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε δύο θέσεις, για να βρεθεί 69ος (από 67ος) με 187 βαθμούς, στη νέα παγκόσμια κατάταξη με τις 502-λόγω ισοβαθμιών- κορυφαίες ομάδες (1.12.24-30.11.25) που ανακοίνωσε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Ο Παναθηναϊκός «σκαρφάλωσε» -από 82ος- στην 73η θέση με 184,5 βαθμούς, μπροστά από τον ΠΑΟΚ (88ος από 97ος με 166 βαθμούς). Ακολουθεί η ΑΕΚ που ανέβηκε -από την 231η-στην 172η θέση με 115,5 βαθμούς, ο Λεβαδειακός ανέβηκε -από την 462η-στην 418η θέση με 64,5 βαθμούς, ενώ ο Άρης βρέθηκε στην 457η -από την 482η θέση- με 60 βαθμούς.

Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει η Παρί Σεν Ζερμέν (585 βαθμοί), μπροστά από την Ρεάλ Μαδρίτης (534 βαθμοί) και την Τσέλσι (483 βαθμοί), ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώσνουν, η Ίντερ (4η με 453 βαθμούς) και η Μπάγερν (5η με 437 βαθμούς ).

Στο «τοπ-100» βρίσκονται 69 ομάδες από την UEFA, 24 από την CONMEBOL, τέσσερις από την AFC, δύο από την CAF και μία από την CONCACAF, ενώ υπάρχουν 34 διαφορετικές χώρες (UEFA 23, CONMEBOL 6, CAF 3, AFC 1, CONCACAF 1 ). Η Βραζιλία έχει 12 συλλόγους, 10 η Αγγλία, 9 η Ιταλία και η Ισπανία .

Η κατάταξη:

1. Παρί Σεν Ζερμέν Γαλλία 585 βαθμοί

2. Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 534

3. Τσέλσι Αγγλία 483

4. Ίντερ Ιταλία 453

5. Μπάγερν Γερμανία 437

6. Μπαρτσελόνα Ισπανία 404

7. Άρσεναλ Αγγλία 401

8. Φλαμένγκο Βραζιλία 400

9. Παλμέιρας Βραζιλία 378

10. Ντόρτμουντ Γερμανία 371

...

69. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 187

...

73. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 184,5

...

88. ΠΑΟΚ ΕΛΛΑΔΑ 166

...

172.ΑΕΚ ΕΛΛΑΔΑ 115,5

...

462.Λεβαδειακός ΕΛΛΑΔΑ 64,5

...

457.ΑΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 60



