Αταμάν: «Αν πάμε στο Final-4 θα το κερδίσουμε»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Ιταλία για τον αποψινό πολύ κρίσιμο αγώνα της ομάδας με την Αρμάνι Μιλάνο και ο Εργκίν Αταμάν με συνέντευξη που παραχώρησε στη "Gazzetta dello Sport" μίλησε για το Final-4 του Telekom Center Athens αλλά και το NBA Europe.

Αναλυτικά η συνέντευξη του τεχνικού του Παναθηναϊκού:

Για την προοπτική του NBA Europe: «Για εμάς τους επαγγελματίες, είναι κάτι καλό, φυσικά, αλλά μου φαίνεται ακόμα πολύ μακρινό. Δεν ξέρω πώς μπορούν να χτιστούν ανταγωνιστικές ομάδες στο Μάντσεστερ, το Λονδίνο και τη Ρώμη σε ένα χρόνο. Πίστευα από την πρώτη μέρα ότι αν η Ευρωλίγκα συμμετείχε σε αυτό το εγχείρημα με όλες τις κορυφαίες ομάδες της, θα μπορούσε να είναι πολύτιμο, αλλά ένας κόσμος του μπάσκετ με τόσα πολλά διαφορετικά κύπελλα, και ανθρώπους που δεν ξέρουν ποιο να ακολουθήσουν, δεν θα ήταν σοβαρό.

Δεν υπάρχουν ομάδες από τη Σερβία, την πατρίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν όλο και λιγότερο το NBA και περισσότερο την Euroleague. Η ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική από την αμερικανική. Το να έχεις μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι αρκετό για να περιμένεις ότι θα "μεταφραστεί" και στο μπάσκετ αν δεν υπάρχουν σούπερ σταρ. Έχω την εμπειρία της Γαλατασαράι. Όταν είχαμε σπουδαίους παίκτες, οι οπαδοί έρχονταν, αλλιώς όλοι συνέχιζαν να παρακολουθούν το ποδόσφαιρο. Με αυτή τη μορφή, νομίζω ότι το NBA Europe αποτυγχάνει

Το NBA Europe έχει νόημα με τις ομάδες της Euroleague και το μάρκετινγκ του NBA, και ίσως αν υπάρχει ανταγωνισμός με τις αμερικανικές ομάδες. Το NBA σκέφτεται τα γεμάτα στάδια όταν έρχεται να παίξει στο Λονδίνο ή το Παρίσι, αλλά αν έχεις έναν αγώνα Παρί εναντίον Μάντσεστερ χωρίς σούπερ σταρ, πόσοι άνθρωποι θα πάνε; Εξακολουθούν να βλέπουν την Ευρώπη ως τον τρίτο κόσμο, αλλά αυτό δεν ισχύει, και το είδαμε ακόμη και στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες: η καλύτερη αμερικανική ομάδα έχανε από τη Σερβία», ανέφερε ο κόουτς Αταμάν σε σχέση με το NBA Europe.

Σε ότι έχει να κάνει με την σύγκριση ανάμεσα στα κλαμπ του ΝΒΑ και εκείνα της Euroleague, ο Αταμάν είπε ότι: «Η ιδέα μου είναι ότι ο πρωταθλητής της Ευρωλίγκας, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι μια ομάδα επιπέδου πλέι οφ του NBA. Οι καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας, αυτές που φτάνουν στο Final Four, είναι ομάδες επιπέδου πλέι οφ του NBA. Γι' αυτό τη χρονιά που κερδίσαμε την Ευρωλίγκα, είπα ότι μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τους Μπόστον Σέλτικς: θεωρούσαν τους εαυτούς τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά είπα: "Όχι, ελάτε να μας νικήσετε και τότε θα είστε εσείς"»

Και στη συνέχεια ανέφερε: «Είναι πολύ ισορροπημένο. Πίσω από την πρώτη Χάποελ, είμαστε πέντε ή έξι ομάδες με διαφορά δύο βαθμών, όλες παλεύοντας μέχρι το τέλος για να μπουν στο Final Four. Δυσκολευτήκαμε, δεν είχαμε τους τρεις βασικούς ψηλούς μας ταυτόχρονα, κάτι που μας κόστισε μερικές ήττες, αλλά θα έλεγα ότι ανακάμψαμε με νίκες στη Μαδρίτη, την Κωνσταντινούπολη και το Παρίσι».

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τις αντιδράσεις του. Είπε πως δεν ανακατεύει την πολιτική με το μπάσκετ και πως δεν φοβάται να εκφραστεί, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με την... συνταγή της νίκης, δήλωσε: «Το διασκεδάζω. Κάνω αυτό που έχω στην καρδιά μου και δεν φοβάμαι να το εκφράσω. Δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι στην πολιτική, ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδου. Πιστεύω ότι οι μάχες για τους μεγαλύτερους στόχους μπορούν να κερδηθούν μόνο μέσω της συνέργειας με τον σύλλογο, τους παίκτες και τους οπαδούς. Μου αρέσει να αγωνίζομαι δίπλα τους. Και ως ηγέτης, πρέπει πάντα να έχεις το θάρρος να βάζεις τον εαυτό σου μπροστά».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Έτορε Μεσίνα τους οποίους σέβεται απεριόριστα, απάντησε ότι: «Στο επάγγελμά μας, δεν υπάρχει χρόνος για να ασχοληθούμε με την ιστορία. Αυτό που μετράει είναι τι κάνεις σήμερα και τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια. Δυστυχώς, τόσο για τον Ομπράντοβιτς όσο και για τον Μεσίνα, η πραγματικότητα είναι ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν υπάρξει τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι σπουδαίοι προπονητές και στο μέλλον, σε ένα άλλο περιβάλλον, θα μπορούσαν να τα πάνε ακόμα καλύτερα».

Τέλος, μίλησε για τον στόχο της 8ης Euroleague, με το Final 4 να φιλοξενείται φέτος στην Αθήνα.

«Δεν θα πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι...», είπε αρχικά ο κόουτς Αταμάν.

«Αν φτάσουμε εκεί, θα έχουμε το τεράστιο πλεονέκτημα ότι θα αγωνιστούμε στο δικό μας γήπεδο. Και τότε, μπορώ να πω ότι θα κερδίσουμε»!